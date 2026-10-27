Từ một ý tưởng đến một cơ nghiệp là cả hành trình không dễ dàng. Không chỉ cần sự nhiệt huyết và tinh thần dám nghĩ, dám làm, người trẻ còn phải biết nắm bắt nhu cầu thị trường, phát huy thế mạnh của bản thân, quản lý nguồn lực và kiên trì vượt qua những thử thách đầu tiên.

Làm thế nào để có những khách hàng đầu tiên? Người trẻ cần chuẩn bị gì khi nguồn vốn và kinh nghiệm còn hạn chế? Và đâu là cách để một mô hình kinh doanh có thể phát triển bền vững trong bối cảnh công nghệ và thị trường liên tục thay đổi?...

Số thứ hai của chương trình "Chuyện của người trẻ – Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn", với chủ đề "Có một ý tưởng, làm sao để biến thành cơ nghiệp?" sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng 28.10 trên các kênh của Báo Thanh Niên

Những câu hỏi ấy sẽ được cùng nhau giải đáp trong số thứ hai của chương trình "Chuyện của người trẻ – Nghị quyết XIII từ góc nhìn của bạn", với chủ đề "Có một ý tưởng, làm sao để biến thành cơ nghiệp?" sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 28.10 trên các kênh của Báo Thanh Niên. Chương trình do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Thanh Niên thực hiện.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII nhấn mạnh việc phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong phát triển kinh tế, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng thời quan tâm hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực, tiếp cận nguồn lực và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo. Mục tiêu không chỉ là khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, mà còn tạo điều kiện để người trẻ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Chương trình sẽ cùng khán giả khám phá cách chuyển tinh thần của Nghị quyết thành hành động cụ thể: bắt đầu từ câu chuyện thật của người trẻ không ngừng học hỏi và kiên trì tạo ra giá trị.

3 khách mời - 3 góc nhìn, 1 hành trình khởi nghiệp:

Anh Dương Trọng Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng, TP.HCM, chia sẻ góc nhìn về vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành cùng thanh niên, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo và hiện thực hóa các định hướng của Nghị quyết vào đời sống.

Chị Võ Thị Mỹ Duyên, Giám đốc định hướng hành vi AI, Công ty cổ phần Thế giới Robot; đồng sáng lập và Giám đốc đào tạo Học viện Kỹ năng VTALK; Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2024, mang đến những góc nhìn thực tiễn về tư duy kinh doanh, phát triển khách hàng, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực của người khởi nghiệp.

Anh Nguyễn Hoàng An Khương, Nhà sáng lập The Greenmart Vietnam, chia sẻ câu chuyện xây dựng mô hình kinh doanh gắn với các sản phẩm thân thiện với môi trường, cùng những bài học từ việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ những câu chuyện thực tế và lời giải cho các vấn đề người trẻ khởi nghiệp thường gặp: Có ý tưởng rồi, cần làm gì để biết thị trường có thực sự cần sản phẩm của mình? Làm sao tìm kiếm khách hàng, quản lý nguồn lực và vượt qua những giai đoạn khó khăn? ...

Nhiều người trẻ có ý tưởng nhưng còn chần chừ vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm hoặc lo ngại thất bại. Có người chờ đến khi đủ giỏi mới bắt đầu, chờ đến khi có đầy đủ nguồn lực mới hành động, hoặc sợ rằng một lần vấp ngã sẽ khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa.

Nhưng nếu cứ chờ đến khi không còn bất kỳ nỗi lo nào, có thể chúng ta sẽ bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để bắt đầu.

Bắt đầu không có nghĩa là hành động vội vàng hay đánh đổi tất cả cho một ý tưởng chưa được kiểm chứng. Bắt đầu có thể là dành thời gian tìm hiểu một vấn đề; trò chuyện với những người đang gặp vấn đề ấy; thử nghiệm một sản phẩm ở quy mô nhỏ; học thêm một kỹ năng còn thiếu; tìm kiếm người đồng hành; hoặc mạnh dạn giới thiệu giải pháp đầu tiên đến những khách hàng tiềm năng.

Và hơn hết, khởi nghiệp không nhất thiết chỉ là câu chuyện làm giàu cho bản thân. Đó còn có thể là hành trình tạo việc làm, giải quyết một vấn đề của xã hội, đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, phát triển những giải pháp thân thiện với môi trường và góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng.

Mỗi người trẻ có một xuất phát điểm khác nhau, một thế mạnh khác nhau và một con đường riêng để theo đuổi. Điều quan trọng không phải là so sánh mình với thành công của người khác, mà là nhận ra tiềm năng của bản thân, chủ động tìm kiếm cơ hội và bền bỉ tạo nên giá trị từ những gì mình có.

Cùng đón xem talkshow số 2: "Có một ý tưởng, làm sao để biến thành cơ nghiệp?" vào lúc 10 giờ sáng 28.10 trên các kênh của Báo Thanh Niên để lắng nghe những chia sẻ thực tế, mở rộng góc nhìn về khởi nghiệp và tìm thêm động lực cho hành trình biến ý tưởng thành hành động. Biết đâu, sau cuộc trò chuyện này, điều bạn mang theo không chỉ là một câu trả lời, mà còn là sự tự tin để thực hiện bước đi đầu tiên.

Bởi tương lai không chỉ được tạo nên từ những ước mơ lớn, mà còn từ những lựa chọn nhỏ được thực hiện bằng sự chủ động, trách nhiệm và quyết tâm mỗi ngày.