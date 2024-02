Có nên bổ sung protein bằng khoai lang?

Một củ khoai trung bình có trọng lượng khoảng 180 gram, chứa 162 calo cùng 6 gram chất xơ. Lượng chất xơ này sẽ giúp người ăn no lâu và làm chậm quá trình tiêu hóa. Nhờ đó, lượng đường trong máu sẽ không tăng đột biến, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Khoai lang dù có hàm lượng protein thấp hơn thịt gà, thịt bò nhưng đây là nguồn protein lành mạnh không có chất béo và rất có lợi cho sức khỏe SHUTTERSTOCK

Không những vậy, khoai lang còn rất giàu magiê, kali, vitamin A, B6 và C. Đặc biệt, magiê và kali là hai chất điện giải hỗ trợ chức năng tim mạch. Lợi ích dinh dưỡng của khoai lang không dừng lại ở đó, chúng còn giúp bổ sung nước vì khoai lang có đến 75% là nước.

Khoai lang và khoai tây, loại nào giàu dưỡng chất hơn?

Khoai lang không chỉ có nhiều tinh bột phức tạp mà còn có protein giúp hỗ trợ cơ bắp và sửa chữa tế bào. Protein trong một củ khoai lang là khoảng 3,6 gram. Hàm lượng protein này tương đương với khoai tây.

Tuy nhiên, xét tổng thể thì khoai lang vẫn mang nhiều lợi ích dinh dưỡng hơn so với khoai tây. Ngoài ra, trong khoai tây còn có hàm lượng tự nhiên chất độc solanine. Hàm lượng này thấp nên không gây hại cho sức khỏe người ăn. Một trong những nơi có hàm lượng solanine cao nhất là mầm khoai. Những người mắc một số bệnh tự miễn hay viêm nhiễm có thể gặp vấn đề sức khỏe do không dung nạp solanine.

Hơn nữa, khoai lang vượt trội hơn khoai tây vì giàu vitamin A và beta carotene. Khoai lang có vitamin A cao hơn 1.000 lần và beta carotene cao hơn gần 2.000 lần so với khoai tây. Vitamin A đóng vai trò quan trọng với sức khỏe mắt, trong khi beta carotene là chất chống oxy hóa quan trọng giúp ngăn ngừa ung thư.

Khoai lang dù chứa nhiều đường hơn khoai tây, nhưng khoai lang có chỉ số đường huyết thấp. Điều này có nghĩa là khoai lang không làm tăng nhanh lượng đường trong máu của người ăn. Lợi ích này có được là do hàm lượng chất xơ dồi dào trong khoai lang giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, nhờ đó khả năng hấp thụ đường glucose vào máu cũng chậm lại.

Ngăn ngừa táo bón

Không những vậy, chất xơ hòa tan và không hòa tan trong khoai lang còn có thể cải thiện hệ vi sinh vật đường ruột và ngăn ngừa táo bón. Đây là vấn đề tiêu hóa dễ xảy ra ở những người có chế độ ăn giàu protein từ thịt.

Một số loại chất xơ nuôi dưỡng vi khuẩn trong ruột tạo ra các axit béo chuỗi ngắn giúp củng cố niêm mạc ruột. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Food cho thấy khoai lang chứa chất chống oxy hóa flavonoid và tannin giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, insulin và cholesterol, nhờ đó cải thiện sức khỏe tim mạch, theo khỏe Eat This, Not That!.