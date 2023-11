Thêm lợi ích từ khoai lang

Bà Destini Moody, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết: "Cả chất xơ hòa tan và không hòa tan trong khoai lang đều làm chậm quá trình tiêu hóa. Khoai lang cũng là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp nên ăn chúng với lượng vừa phải sẽ không làm tăng đột biến lượng đường trong máu".



Khoai lang chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin A, vitamin C, kali và magie. Dưới đây là những lý do khoai lang có thể giúp giảm cân, theo trang Eat This, Not That!.

Khoai lang phù hợp với chế độ ăn kiêng ít calo để giảm cân Shutterstock

Mang lại cảm giác no lâu

Khoai lang cung cấp chất xơ và carbohydrate phức tạp cho cơ thể, mang lại cảm giác no cho người ăn, từ đó giảm lượng calo nạp vào.

Theo bà Moody, vỏ khoai lang chứa một số chất xơ không hòa tan. Chất xơ không thể bị phân hủy trong quá trình tiêu hóa và không chứa calo nên chúng có thể làm giảm lượng thức ăn chúng ta tiêu thụ.

Chứa nhiều chất dinh dưỡng

Khoai lang giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy nhưng lại ít calo so với một số thực phẩm chứa tinh bột khác. Vì vậy, khoai lang rất phù hợp với chế độ ăn kiêng ít calo để giảm cân.

Cung cấp prebiotic

Khoai lang còn chứa prebiotic, hợp chất thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn trong đường ruột. Prebiotic hỗ trợ tiêu hóa, giúp hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Theo bà Moody, hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh có thể giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn.

Chứa nhiều carbohydrate phức tạp

Nhờ vào hàm lượng carbohydrate phức tạp, khoai lang cung cấp nguồn năng lượng ổn định, hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt.

So với các loại carbohydrate khác có cùng số lượng calo, khoai lang chứa nhiều nước và tinh bột phức tạp hơn. Theo thời gian, điều này giúp quá trình giảm cân hiệu quả.

Không làm tăng đột biến lượng đường trong máu

Khoai lang có chỉ số đường huyết tương đối thấp nên chúng tác động chậm đến lượng đường trong máu. Nhờ đó, bạn sẽ không bị thiếu hụt năng lượng và ít thèm ngọt.

Theo bà Moody, khoai lang không làm cơ thể tăng đột biến lượng đường trong máu, thiếu năng lượng hay đói nhanh.