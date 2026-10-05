Có nên chi tiền làm cách âm, chống ồn cho ô tô?

Tiếng lốp vọng vào khoang lái, âm thanh từ hốc bánh hay tiếng gió khi chạy tốc độ cao khiến không ít chủ ô tô khó chịu, tìm đến các dịch vụ cách âm, chống ồn. Tùy phạm vi, khu vực thi công, chi phí làm cách âm có thể từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng nếu xử lý nhiều vị trí trên xe.

Thi công cách âm, chống ồn là điều nhiều người nghĩ tới khi thấy khoang cabin xuất hiện nhiều âm thanh ẢNH: TAIMASU

Tuy nhiên, bỏ nhiều tiền và dán thêm nhiều lớp vật liệu chưa chắc đã cách âm tốt hơn. Trước khi quyết định, chủ xe cần xác định tiếng ồn xuất phát từ đâu và liệu cách âm có phải giải pháp phù hợp hay không.

Không phải tiếng ồn nào cũng xử lý bằng cách âm

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Trương Ngọc Quân, chủ một cửa hàng phân phối, lắp đặt phụ kiện ô tô tại TP.HCM cho biết: "Tiếng ồn lọt vào cabin có thể xuất phát từ nhiều nguồn như lốp tiếp xúc mặt đường, hốc bánh, gầm xe, động cơ, hệ truyền động, gió hoặc rung động từ các tấm thân vỏ. Tùy tốc độ và điều kiện vận hành, mức độ ảnh hưởng của từng nguồn cũng sẽ khác nhau".

Chẳng hạn, nếu xe chỉ ồn khi chạy trên mặt đường nhựa nhám hoặc tiếng ù tăng theo tốc độ, nguyên nhân có thể liên quan đến lốp. Khi đó, chủ xe nên kiểm tra áp suất, tình trạng mòn, cân bằng bánh xe và loại lốp đang sử dụng. Chuyển sang loại lốp thiên về vận hành êm ái trong một số trường hợp có thể xử lý trực tiếp nguồn gây ồn tốt hơn việc dán thêm vật liệu cách âm.

Tương tự, nếu chiếc xe trước đây vận hành bình thường nhưng đột nhiên xuất hiện tiếng ù, rền hoặc tiếng động lạ, người dùng không nên vội làm cách âm. Bạc đạn bánh xe, hệ thống treo, chi tiết gầm hoặc gioăng cửa xuống cấp đều có thể tạo ra những âm thanh bất thường cần được kiểm tra và sửa chữa trước.

Quá trình thi công cách âm, chống ồn cho ô tô còn phụ thuộc rất nhiều vào tay nghề thợ kỹ thuật ẢNH: CARMALL AUTO

"Thực chất việc thi công cách âm, chống ồn cũng không đơn giản là dán một loại vật liệu lên toàn bộ xe. Có vật liệu dùng để hạn chế rung của các tấm kim loại, có loại giúp cản âm, trong khi một số loại khác chủ yếu hấp thụ âm thanh. Vì vậy, dùng đúng vật liệu ở đúng vị trí quan trọng hơn việc dán thật nhiều lớp", anh Quân nói thêm.

Làm cách âm thế nào cho phù hợp?

Theo anh Đặng Khoa Vũ, chủ cửa hàng chuyên làm cách âm, chống ồn ô tô tại TP.HCM, không phải khách hàng nào cũng nhận biết được tiếng ồn trên xe phát ra từ đâu. Do đó, việc phải có kiến thức chuyên môn, am hiểu và tư vấn chính xác cho khách rất quan trọng để đảm bảo tính hiệu quả sau khi thi công.

Nếu đã xác định tiếng ồn chủ yếu truyền qua cửa, sàn, hốc bánh hoặc khoang hành lý, bổ sung vật liệu phù hợp vẫn có thể giúp cải thiện độ yên tĩnh trong cabin. Tuy nhiên, hiệu quả sẽ khác nhau tùy từng dòng xe, loại vật liệu, vị trí thi công, tốc độ và mặt đường.

Vì vậy, người dùng cũng nên thận trọng với những quảng cáo đưa ra một tỷ lệ giảm ồn cố định cho mọi loại xe. Muốn đánh giá chính xác, cần đo trước và sau trên cùng chiếc xe, trong điều kiện vận hành tương đương.

Một vấn đề khác là quá trình thi công thường phải tháo nhiều chi tiết như ốp cửa bên trong, ghế, thảm sàn, trần hoặc các tấm ốp. Nếu kỹ thuật tháo lắp không kỹ, ngàm nhựa, gioăng, dây điện hay lớp chắn nước bên trong cửa có thể bị ảnh hưởng, thậm chí phát sinh tiếng kêu sau khi hoàn thiện.

Theo anh Huỳnh Thanh Phong, cố vấn dịch vụ đại lý ô tô tại TP.HCM, khu vực trần và các cột trên nhiều mẫu ô tô còn bố trí túi khí rèm. Vật liệu bổ sung không được che, chèn hoặc cản trở đường bung của túi khí cũng như ảnh hưởng đến hệ thống dây điện, cảm biến liên quan.

Ngoài ra, dán thêm vật liệu đồng nghĩa trọng lượng xe cũng tăng lên. Vì thế, thay vì mặc định làm cách âm toàn bộ xe, chủ xe nên ưu tiên xử lý những vị trí tạo ra tiếng ồn rõ nhất.

Nhìn chung, thi công cách âm, chống ồn đáng cân nhắc với những mẫu xe vốn có khả năng cách âm chưa tốt, chủ xe sử dụng lâu dài và đã xác định được nguồn âm thanh gây khó chịu. Ngược lại, nếu tiếng ồn xuất hiện bất thường hoặc chưa rõ nguyên nhân, kiểm tra lốp, hệ thống gầm và các chi tiết kỹ thuật nên được thực hiện trước tiên.