Có nên dùng AI trị liệu tâm lý?

Theo CNBC Make It, người dùng cần tỉnh táo xác định ranh giới giữa một công cụ hỗ trợ và một chuyên gia y tế thực thụ. Theo Leanna Fortunato - chuyên gia tâm lý học lâm sàng của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ, sự trỗi dậy của AI trong lĩnh vực tâm lý bắt nguồn từ tính tiện lợi và khả năng phản hồi tức thì. Đối với những người chưa sẵn sàng gặp bác sĩ trị liệu hoặc cần sự hỗ trợ khẩn cấp, chatbot đóng vai trò như một cuốn nhật ký thông minh. Chúng có thể giúp người dùng xác định cảm xúc hiện tại, hướng dẫn các bài tập chánh niệm đơn giản hoặc lắng nghe những tâm tư thầm kín mà không đưa ra sự phán xét. Đây được xem là điểm khởi đầu tích cực để giảm bớt áp lực tinh thần nhất thời. Tuy nhiên, việc dùng AI trị liệu tâm lý là một con dao hai lưỡi với nhiều rủi ro tiềm ẩn về quyền riêng tư và độ chính xác.



Có nên dùng AI để trị liệu tâm lý?