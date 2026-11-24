Người dùng điện thoại Samsung Galaxy có thể hạ cấp phiên bản One UI nếu thiết bị chạy chậm sau nhiều tuần cập nhật, mất tính năng mạng quan trọng, không tương thích ứng dụng hoặc đơn giản là thích giao diện cũ. Tuy nhiên, quy trình này không được khuyến khích cho người dùng phổ thông vì đòi hỏi nhiều thao tác kỹ thuật phức tạp.

Những rủi ro khi tự ý hạ cấp One UI

Để hạ cấp, người dùng phải bật chế độ gỡ lỗi USB (USB Debugging) trong tùy chọn dành cho nhà phát triển, thông qua menu Settings > About phone > chạm 7 lần vào dòng Build number và nhập mã PIN để xác nhận.

Sau đó, cần xác định đúng mã khu vực CSC và tải công cụ Odin từ nguồn không chính thức nhằm ghi đè phần mềm hệ thống. Thao tác up ROM này sẽ xóa sạch dữ liệu, làm mất bảo hành, thậm chí biến máy thành 'cục gạch' hoặc làm mất vĩnh viễn lớp bảo vệ Samsung Knox nếu xảy ra sai sót.

Việc hạ cấp phiên bản One UI đối mặt với nhiều rủi ro ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Thay vì mạo hiểm hạ cấp và tự đánh mất quyền hỗ trợ từ hãng, người dùng không hài lòng với bản cập nhật nên gửi báo cáo lỗi qua ứng dụng Samsung Members. Samsung thường không bỏ qua các sự cố diện rộng, chẳng hạn như lỗi kết nối Wi-Fi và mạng di động từng xuất hiện sau khi nâng cấp lên One UI 9, và sẽ sớm tung bản vá khắc phục.

Nếu muốn hạ cấp vì máy chậm hay hao pin, người dùng cần lưu ý thiết bị phải chạy nền để lập chỉ mục lại toàn bộ tệp tin sau khi cập nhật. Quá trình này khiến máy nóng, kích hoạt cơ chế giảm xung nhiệt hoặc tiết kiệm pin nên hiệu năng tạm thời giảm sút.

Do đó, giải pháp an toàn nhất là kiên nhẫn chờ từ vài giờ, vài ngày đến một tuần để điện thoại tự hiệu chỉnh lại. Lý tưởng nhất là thiết bị Samsung sẽ hoạt động ổn định trở lại sau khoảng một tháng sử dụng, thời điểm hãng cũng phát hành thêm các tối ưu hóa qua bản vá bảo mật hằng tháng.