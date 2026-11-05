One UI 9 tiếp tục đến với hai thiết bị Galaxy tầm trung

Samsung vừa tung ra bản cập nhật One UI 9 dựa trên nền tảng Android 17 dành cho người dùng các dòng smartphone Galaxy A54, Galaxy A26 và Galaxy A27 tại Mỹ. Trước khi mở rộng tại thị trường này, phiên bản phần mềm mới đã xuất hiện tại một số quốc gia và hiện tiếp cận thêm nhiều người dùng.

Galaxy A54, A26 và A27 chính thức nhận bản cập nhật One UI 9

Bản cập nhật mới nhất mang giao diện One UI 9 của Samsung lên các thiết bị thuộc phân khúc Galaxy A-series nói trên. Người sở hữu các dòng máy này có thể kỳ vọng vào những cải tiến về mặt phần mềm, hiệu năng hoạt động cùng trải nghiệm người dùng tổng thể trên thiết bị.

Galaxy A54 chính thức được cập nhật One UI 9 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH DIGITAL TRENDS

Gói cập nhật hệ điều hành có dung lượng khoảng 3 GB, đi kèm các mã phiên bản firmware cụ thể gồm A546USQUNGZJ6 đối với Galaxy A54, A266U1UEUADZJ5 cho Galaxy A26 và A276U1UEU3BZIF trên mẫu Galaxy A27. Do tệp cài đặt tương đối lớn, người dùng được khuyến nghị sử dụng kết nối mạng Wi-Fi và sạc pin đầy đủ trước khi tiến hành cập nhật.

Để kiểm tra bản cập nhật, chủ sở hữu các mẫu máy trên có thể truy cập vào mục Cài đặt (Settings), chọn Cập nhật phần mềm (Software update) và bấm Tải về và cài đặt (Download and install). Khi thông báo cập nhật đã sẵn sàng hiển thị trên màn hình, người dùng chỉ cần chọn tải xuống để máy tự động cài đặt.

Đợt phân phối này đánh dấu bước mở rộng trải nghiệm One UI 9 và Android 17 mới nhất của Samsung tới nhiều người dùng dòng Galaxy A hơn. Tuy nhiên, thời điểm tiếp cận bản cập nhật sẽ khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực cùng nhà mạng và những thiết bị chưa nhận được thông báo cần kiên nhẫn chờ đợi thêm.