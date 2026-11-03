Galaxy A35 và Galaxy A16 nhận bản cập nhật One UI 9

Samsung đã bắt đầu phân phối bản cập nhật hệ thống One UI 9 dựa trên nền tảng Android 17 qua giao thức OTA cho hai mẫu điện thoại tầm trung và giá rẻ Galaxy A35 cùng Galaxy A16. Bản cài đặt có dung lượng khoảng 3 GB, đưa cả hai thiết bị từ giao diện One UI 8.5 (Android 16) lên phiên bản phần mềm mới nhất với độ mượt mà và tốc độ phản hồi được cải thiện rõ rệt.

Người dùng Galaxy A16 và A35 bắt đầu được nâng cấp lên One UI 9

Đợt cập nhật này đánh dấu chính sách hỗ trợ dài hạn của hãng công nghệ Hàn Quốc dành cho dòng sản phẩm phổ thông. Trong khi Galaxy A35 được cam kết nâng cấp tối đa đến Android 18 kèm các bản vá bảo mật đến tháng 3.2029, thì mẫu Galaxy A16 ra mắt sau được hưởng chính sách tới 6 thế hệ cập nhật hệ điều hành lớn, mở ra lộ trình nâng cấp lên tới tận phiên bản Android 20.

One UI 9 đã đến với Galaxy A35 và Galaxy A16 ẢNH: SAMSUNG

Phiên bản One UI 9 bổ sung tính năng Home Finder cho phép người dùng tra cứu ảnh bằng từ khóa ngôn ngữ tự nhiên tương tự Google Photos, cùng bảng điều khiển nhanh được thiết kế lại trực quan và dễ tùy biến. Hệ thống cũng giới thiệu bảng thông tin Warranty Care mới trong phần Settings tùy khu vực, kết hợp thao tác nhấn giữ phím nguồn để kích hoạt nhanh chế độ phong tỏa (Lockdown mode) nhằm đưa thiết bị về bảo mật bằng mật khẩu thủ công.

Để kiểm tra và tải về bản nâng cấp, người dùng có thể truy cập mục Settings > Software update và kiểm tra các bản cập nhật khả dụng khi dung lượng pin đạt từ 30% trở lên. Do Samsung tiến hành phát hành theo từng đợt, một số thiết bị có thể cần chờ thêm thời gian để nhận được thông báo cài đặt chính thức.

Ghi nhận ban đầu từ cộng đồng r/GalaxyA16, r/GalaxyA35 trên Reddit và diễn đàn Samsung cho thấy phần lớn người dùng đều đánh giá cao trải nghiệm vận hành ổn định và trơn tru sau khi nâng cấp. Dù xuất hiện một vài phản ánh về việc hao pin nhanh, hiện tượng này được nhận định là phản ánh độ trễ thông thường trong quá trình hệ thống tự cân chỉnh lại pin sau các bản cập nhật lớn.