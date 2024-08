Có nên 'lướt sóng' vàng trước lễ?

Nhiều yếu tố hỗ trợ vàng tăng giá

Kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày khiến những người có tiền nhàn rỗi lại bận bịu với câu hỏi làm thế nào để sau kỳ nghỉ, số vốn sẽ sinh sôi thêm một khoản. Thanh khoản cao, nhiều yếu tố hỗ trợ tăng giá, vàng trở thành mảnh đất thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. Rất trùng hợp, giá vàng miếng SJC đứng yên bất động 10 ngày nay, các đơn vị kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Doji… mua vào ở mức 79 triệu đồng/lượng, bán ra 81 triệu đồng/lượng.

Không những vậy, giá vàng nhẫn cũng đứng yên 3 ngày liên tiếp rồi giảm nhẹ trong ngày cuối cùng của tháng 8. Công ty SJC mua vàng nhẫn với giá 77,4 triệu đồng, bán ra 78,75 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào với giá 77,46 triệu đồng, bán ra 78,66 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji mua vào với giá 77,55 triệu đồng, bán ra 78,65 triệu đồng/lượng…

Diễn biến vàng nhẫn "lình xình" sau khi liên tục lập kỷ lục chưa từng có cũng mở ra cơ hội "săn hàng" cho giới đầu cơ. Sau khi đạt mức giá kỷ lục 2.531 USD/ounce cách đây 10 ngày, vàng quốc tế loay hoay quanh mức 2.500 - 2.520 USD/ounce trong những ngày qua.

Giá vàng miếng SJC tăng 12% so với đầu năm 2024 ẢNH: NGỌC THẮNG

So với đầu năm, giá vàng nhẫn 4 số 9 hiện tại tăng 15,5 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng 24,4%; còn vàng miếng SJC tăng 10 triệu đồng/lượng so với đầu năm, tương đương tăng 12,3%. Đây là một tỷ lệ lợi nhuận rất lớn trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay và cũng là tỷ lệ vượt trội so với các kênh "bá chủ" trước đây như gửi tiết kiệm, chứng khoán.

Hấp dẫn thì rõ ràng, nhưng kim loại quý cũng có những khó khăn rất lớn. Đó là sự thanh khoản ở cả 2 đầu mua và bán. Đa số những người đang nắm giữ vàng hiện nay vẫn không có ý định bán vàng chốt lời bởi sợ bán rồi không mua lại được. Thực tế, sau gần 3 tháng thực hiện bán vàng bình ổn giá tại 4 ngân hàng thương mại và Công ty SJC, việc mua vàng miếng SJC vẫn khó khăn. Còn vàng nhẫn thì hầu hết các đơn vị luôn trong tình trạng "cháy hàng". Hệ thống PNJ gần như không còn vàng nhẫn. Tiệm vàng Mi Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cũng trong tình trạng tương tự.

Mua vàng khó nhưng bán vàng cũng không dễ.

Mua vàng, bước ra khỏi cửa hàng là lỗ vài triệu

Với mức tăng từ 12 - 24% của vàng nhẫn và vàng miếng so với đầu năm, nhiều chuyên gia kinh tế đều cho rằng đây là mức "siêu lãi" hầu như rất hiếm thấy đối với loại tài sản vốn được xem là nơi trú ẩn an toàn như vàng. Đặc biệt, xu hướng tăng vẫn được đa số tổ chức, cá nhân có uy tín trên thế giới dự báo. Đơn cử, Ngân hàng UOB vừa đưa ra dự báo giá vàng thế giới có khả năng tăng lên mức 2.700 USD/ounce vào năm 2025 và sau đó lên 3.000 USD/ounce trước hàng loạt yếu tố biến động về kinh tế, chính trị trên thế giới, đặc biệt là thông tin kinh tế Mỹ.

Giá vàng nhẫn 4 số 9 hiện nay tăng 24,4% so với đầu năm 2024 ẢNH: NGỌC THẮNG

Vậy nhà đầu tư có nên mua vàng lúc này hay không?

Không quá lạc quan, chuyên gia vàng Dương Anh Vũ cho rằng giá vàng hiện nay chưa có thông tin gì hỗ trợ cho sự bứt phá trong những ngày đầu tháng 9. Nhiều khả năng mức giá kim loại quý sẽ xoay quanh 2.510 - 2.520 USD/ounce trong khi chờ đợi những thông tin về kinh tế Mỹ công bố vào tuần sau. Liên quan đến quyết định cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 9, ông Vũ đánh giá thông tin này đã phản ánh vào giá vàng trong thời gian qua nên mới có mức tăng cao trong tháng 8. Vì thế trước thời điểm mức lãi suất USD được công bố, các nhà đầu tư khả năng sẽ không có động thái bán chốt lời ở mức giá cao như hiện nay. Trong giai đoạn giá chưa xác định được xu hướng cụ thể, nhà đầu tư nên cân nhắc việc mua hay bán thời điểm này.

Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia thị trường tài chính, phân tích rằng giá vàng thế giới đã tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm nay với mức trên 20%, là mức tăng cực kỳ hiếm trong vòng một năm của kim loại quý. Giả sử vàng có thể chạm mức 3.000 USD/ounce, tương đương mức tăng gần 50% trong cả năm 2024, thì đó sẽ là một con số mà không ai tưởng tượng được. Vì thế, xác suất để giá vàng tăng đến mức này là khá thấp. Thậm chí, xác suất giá vàng có thể lên đến mức 2.700 USD/ounce như một số dự báo cũng không cao.

"So với hiện tại, nếu giá vàng lên đến 2.700 USD/ounce, tương đương tăng thêm 7%. Về lý thuyết, mức lãi này đã cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm cả năm. Nhưng người mua vàng chỉ có lợi nhuận thấp hơn, còn khoảng một nửa so với mức tăng chung, vì chênh lệch giá mua với giá bán. Đồng thời, người mua vàng ở VN còn có thể bị giảm lợi nhuận nhiều hơn khi biến động tỷ giá hối đoái và chênh lệch giá mua bán có thể bị kéo ra nhiều hơn nữa khi thị trường biến động mạnh", ông Khánh nhấn mạnh.

Nói kỹ hơn về nhận định này, ông Phan Dũng Khánh lý giải: Khi mua vàng nói chung, chỉ cần bước ra khỏi cửa hàng là người mua đã chịu ngay mức lỗ khoảng 2 triệu đồng/lượng do giá bán cao hơn giá mua vào, thậm chí có thời điểm mức lỗ cao hơn nhiều. Còn mua vàng ở thời điểm hiện tại khi giá vàng đang đứng gần sát đỉnh lịch sử, nếu giá vàng tăng thêm 5%, tương đương vượt được mốc 2.600 USD/ounce, thì người mua cũng chỉ lãi cao nhất cỡ 3%, tương đương với mấy tháng gửi tiết kiệm ngân hàng.

Nếu muốn có lợi nhuận cao hơn việc mang tiền gửi ngân hàng thì ít nhất giá vàng thế giới phải tăng thêm 10% so với hiện nay. Tuy nhiên xác suất này cũng không cao. Bởi trong chu kỳ 10 năm, thông thường kim loại quý chỉ có 1 - 2 lần tăng giá vượt đỉnh. Trong thời gian gần đây, giá vàng chưa thể vượt đỉnh cũ và thời gian để tiến sát lên ngưỡng 2.540 USD/ounce càng kéo dài cho thấy đà đi lên của giá vàng đã hụt hơi. Thậm chí, mua vàng lúc giá cao như hiện nay sẽ khiến nhà đầu tư có nguy cơ bị thua lỗ bởi tác động từ khả năng Mỹ giảm lãi suất sắp tới, ảnh hưởng đến thị trường kim loại quý ở mức độ như thế nào cũng chưa chắc chắn.

"Tiền mua vàng được xem là tiền chết vì tài sản này không sinh lời. Nhà đầu tư chỉ chờ đợi giá tăng lên để có lãi, nhưng xét về xác suất đầu tư ngắn hạn và trung hạn thì để có lãi cao hơn tiền gửi ngân hàng là không nhiều. Nếu nhà đầu tư chấp nhận giữ vàng dài hạn từ 3 năm trở lên thì có thể xem xét. Nhưng theo quan điểm của tôi thì mua vàng lúc này sẽ lo lắng nhiều hơn, vì khả năng thua lỗ khá lớn. Nếu đầu tư mà lo lắng thua lỗ, xác suất lãi tăng cao ít thì thà gửi tiền vào ngân hàng vừa an toàn và lãi suất đã biết trước thì tốt hơn", ông Phan Dũng Khánh chia sẻ thêm.

Việc quản lý vàng miếng như hiện tại đang tạo ra nhiều bất cập khi giao dịch mua bán rất khó khăn, rủi ro đối với người mua vàng. Khi việc mua vàng ở những điểm bán này gặp khó khăn, người mua vàng tìm đến thị trường tự do bên ngoài, lúc này giá vàng chênh lệch cao hơn trong hệ thống ngân hàng, công ty vài triệu đồng mỗi lượng; đó là chưa kể khả năng gặp phải hàng không chất lượng. Vấn đề ở đây là thị trường vàng phát sinh thêm thị trường tự do, khó kiểm soát về mặt quản lý. Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính