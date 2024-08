Giá vàng hôm nay 31.8.2024: Vàng nhẫn giảm nhẹ theo thế giới

Sáng 31.8, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng bạc tiếp tục đứng yên khi được mua vào ở mức 79 triệu đồng/lượng và bán ra 81 triệu đồng. Riêng vàng nhẫn 4 số 9 được SJC giảm 100.000 đồng ở chiều mua vào, xuống 77,3 triệu đồng và bán ra giảm 50.000 đồng, xuống 78,6 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giữ nguyên giá mua vàng nhẫn 77,45 triệu đồng và bán ra 78,65 triệu đồng; Doji tiếp tục mua vàng nhẫn với giá 77,55 triệu đồng và bán ra 78,65 triệu đồng…

Giá vàng miếng đứng yên sáng 31.8 trong khi vàng nhẫn giảm nhẹ NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới quay đầu đi xuống, còn 2.504,3 USD/ounce, giảm gần 15 USD so với hôm qua. Báo cáo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 7 được công bố hôm qua với mức tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phù hợp với dự báo từ các chuyên gia kinh tế tham gia cuộc thăm dò của Dow Jones. Loại trừ giá năng lượng và thực phẩm, chỉ số này cũng tăng 0,2% so với tháng trước.

PCE là thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của các nhà hoạch định chính sách tại cuộc họp diễn ra vào tháng 9 tới. Báo cáo PCE được công bố trong bối cảnh các nhà giao dịch tin tưởng 100% Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9. Điểm duy nhất thị trường còn băn khoăn là Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ giảm lãi suất bao nhiêu điểm cơ bản.

Phát biểu trên CNBC, ông Alex Ebkarian, Giám đốc điều hành Allegiance Gold, cho biết dữ liệu PCE xác nhận lạm phát không còn là mối quan tâm chính của Fed nữa, vì họ đã chuyển sự chú ý sang tình trạng thất nghiệp, điều này càng củng cố thêm khả năng hạ lãi suất vào tháng 9. Đây là nguyên nhân khiến giá vàng sụt giảm.