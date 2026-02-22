Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Có nên mua iPad đã qua sử dụng để tiết kiệm tiền?

Kiến Văn
Kiến Văn
22/02/2026 07:57 GMT+7

Giá thành cao khiến không ít người cảm thấy chùn bước trước iPad, vì vậy mua iPad đã qua sử dụng là cách giúp họ tiết kiệm chi phí.

Mua iPad đã qua sử dụng thường rẻ hơn so với mua mới, với nhiều cửa hàng thường cung cấp nhiều lựa chọn với giá cả phải chăng hơn. Ngoài ra, cửa hàng tân trang của Apple cũng cung cấp các mẫu iPad đã qua sử dụng với chính sách bảo hành 12 tháng mang lại sự yên tâm cho người dùng.

Có nên mua iPad đã qua sử dụng để tiết kiệm tiền? - Ảnh 1.

Giá đắt đỏ khiến nhiều người cân nhắc chọn mua iPad đã qua sử dụng

ẢNH: REUTERS

Việc mua máy đã qua sử dụng còn mang đến cho người dùng cơ hội sở hữu phiên bản dung lượng lưu trữ hoặc mẫu cao cấp với giá hấp dẫn. Cần lưu ý rằng iPad thế hệ càng mới thì giá càng cao.

Tuy nhiên, trong khi mua iPad đã qua sử dụng có thể giúp cắt giảm chi phí, chúng mang đến một số nhược điểm mà người dùng cần cân nhắc trước khi lựa chọn, bao gồm tình trạng pin, khả năng cập nhật phần mềm và bảo hành.

Nhược điểm cần cân nhắc với iPad đã qua sử dụng

Khi mua iPad đã qua sử dụng, tình trạng pin là một yếu tố quan trọng. Người dùng được khuyến cáo nên chọn máy có tình trạng pin tốt, gần 100%, để đảm bảo hiệu suất. Nếu pin dưới 80%, người dùng có thể sẽ phải thay pin trong tương lai.

Cập nhật phần mềm cũng là một yếu tố cần xem xét. Các mẫu iPad mới thường nhận được nhiều bản cập nhật lớn từ Apple, trong khi các mẫu cũ hơn có thể không được hỗ trợ lâu dài. Điều này ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trong tương lai.

Cuối cùng, tình trạng phần cứng cần được kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Người dùng nên xem xét màn hình và các bộ phận khác để đảm bảo không có hư hỏng. Lịch sử sửa chữa của iPad cũng là thông tin quan trọng, nhưng không phải tất cả các mẫu đều hiển thị thông tin này.

Tóm lại, việc mua iPad đã qua sử dụng có thể là một lựa chọn tiết kiệm, nhưng người dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng về tình trạng thiết bị và các yếu tố liên quan để đảm bảo sự đầu tư của mình là hợp lý.

