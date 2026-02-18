Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

iPad có thể dùng được bao lâu?

Kiến Văn
Kiến Văn
18/02/2026 06:15 GMT+7

Kể từ khi Apple ra mắt chiếc iPad đầu tiên vào năm 2010, hãng đã mở rộng dòng sản phẩm với nhiều mẫu mã khác nhau.

Ngoài iPad Pro cao cấp, Apple cũng giới thiệu các mẫu iPad tiêu chuẩn, iPad Air và iPad mini. Được xem là máy tính bảng tốt nhất trên thị trường, iPad không chỉ mạnh mẽ mà còn rất đa năng, thậm chí có thể thay thế máy tính xách tay khi kết nối với bàn phím.

Bỏ tiền mua iPad có thể dùng được bao lâu? - Ảnh 1.

iPad đắt đỏ nhưng “đáng đồng tiền” khi nói về độ bền

ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, người dùng cần chuẩn bị tinh thần cho mức giá cao khi lựa chọn iPad, vì sản phẩm Apple thường được xem là đắt đỏ so với các lựa chọn khác. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi về việc liệu một chiếc iPad có thực sự bền bỉ để xứng đáng với số tiền bỏ ra?

Con số tuổi thọ iPad có thể khiến người dùng yên tâm

Về cơ bản, thời gian sử dụng của iPad phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thói quen sử dụng và cách bảo quản của người dùng. Một người dùng trên Reddit cho biết đã sử dụng iPad thế hệ thứ tư và thứ năm trong 4 năm, trong khi nhiều người khác khẳng định thiết bị của họ vẫn hoạt động tốt sau từ 5 đến 9 năm. Đặc biệt, một người dùng cho biết họ vẫn đang sử dụng chiếc iPad Pro đời đầu từ năm 2016 và đến thời điểm hiện tại vẫn "rất tốt".

Được biết, Apple không công bố thời gian chính xác mà iPad sẽ ngừng hoạt động, nhưng một số chính sách của công ty có thể giúp người dùng hình dung về tuổi thọ của sản phẩm. Apple cam kết hỗ trợ phần mềm cho một số mẫu iPad trong khoảng từ 6 đến 10 năm, tùy thuộc vào từng mẫu.

Apple chuyển nguồn lực sản xuất iPad sang Việt Nam

Khi một iPad được xem là "cổ điển" (vintage) sau từ 5 đến 7 năm, việc tìm kiếm linh kiện thay thế sẽ trở nên khó khăn hơn. Sau khi sản phẩm chuyển sang trạng thái "lỗi thời" (obsolete) sau 7 năm, mọi thứ sẽ khó hơn rất nhiều.

Tóm lại, Apple kỳ vọng iPad sẽ phục vụ tốt người dùng trong khoảng từ 6 đến 10 năm. Nếu người dùng đang cân nhắc mua một chiếc iPad, hãy xem xét kỹ lưỡng về độ bền và thời gian sử dụng của thiết bị để đảm bảo rằng nó sẽ đáp ứng nhu cầu của bản thân trong thời gian dài.

Tin liên quan

Ba chấm bí ẩn trên iPad dùng để làm gì?

Ba chấm bí ẩn trên iPad dùng để làm gì?

Nếu sở hữu một chiếc iPad thế hệ gần đây, có thể người dùng đã thấy ba dấu chấm ở mặt sau hoặc cạnh bên của thiết bị.

Khám phá thêm chủ đề

iPad tuổi thọ máy tính bảng Apple
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận