iPad có thể dùng được bao lâu?

Ngoài iPad Pro cao cấp, Apple cũng giới thiệu các mẫu iPad tiêu chuẩn, iPad Air và iPad mini. Được xem là máy tính bảng tốt nhất trên thị trường, iPad không chỉ mạnh mẽ mà còn rất đa năng, thậm chí có thể thay thế máy tính xách tay khi kết nối với bàn phím.

iPad đắt đỏ nhưng “đáng đồng tiền” khi nói về độ bền ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, người dùng cần chuẩn bị tinh thần cho mức giá cao khi lựa chọn iPad, vì sản phẩm Apple thường được xem là đắt đỏ so với các lựa chọn khác. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi về việc liệu một chiếc iPad có thực sự bền bỉ để xứng đáng với số tiền bỏ ra?

Con số tuổi thọ iPad có thể khiến người dùng yên tâm

Về cơ bản, thời gian sử dụng của iPad phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thói quen sử dụng và cách bảo quản của người dùng. Một người dùng trên Reddit cho biết đã sử dụng iPad thế hệ thứ tư và thứ năm trong 4 năm, trong khi nhiều người khác khẳng định thiết bị của họ vẫn hoạt động tốt sau từ 5 đến 9 năm. Đặc biệt, một người dùng cho biết họ vẫn đang sử dụng chiếc iPad Pro đời đầu từ năm 2016 và đến thời điểm hiện tại vẫn "rất tốt".

Được biết, Apple không công bố thời gian chính xác mà iPad sẽ ngừng hoạt động, nhưng một số chính sách của công ty có thể giúp người dùng hình dung về tuổi thọ của sản phẩm. Apple cam kết hỗ trợ phần mềm cho một số mẫu iPad trong khoảng từ 6 đến 10 năm, tùy thuộc vào từng mẫu.

Apple chuyển nguồn lực sản xuất iPad sang Việt Nam

Khi một iPad được xem là "cổ điển" (vintage) sau từ 5 đến 7 năm, việc tìm kiếm linh kiện thay thế sẽ trở nên khó khăn hơn. Sau khi sản phẩm chuyển sang trạng thái "lỗi thời" (obsolete) sau 7 năm, mọi thứ sẽ khó hơn rất nhiều.

Tóm lại, Apple kỳ vọng iPad sẽ phục vụ tốt người dùng trong khoảng từ 6 đến 10 năm. Nếu người dùng đang cân nhắc mua một chiếc iPad, hãy xem xét kỹ lưỡng về độ bền và thời gian sử dụng của thiết bị để đảm bảo rằng nó sẽ đáp ứng nhu cầu của bản thân trong thời gian dài.