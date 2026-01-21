Theo Healthline, việc sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trước giờ ngủ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình làm ức chế hormone melatonin – yếu tố quan trọng giúp cơ thể buồn ngủ và duy trì giấc ngủ sâu. Khi melatonin bị giảm, não bộ khó nhận tín hiệu “đến giờ nghỉ ngơi”, dẫn đến tình trạng khó ngủ hoặc ngủ không sâu.

Khi nằm nghiêng xem điện thoại, mọi người nên tìm gối đủ dày kê đầu để giữ cổ tương đối thẳng, không bị gập hay kéo căng ẢNH: AI

Không chỉ ánh sáng xanh, nội dung trên điện thoại cũng là yếu tố gây rối loạn giấc ngủ. Việc lướt mạng xã hội, xem video ngắn hoặc đọc tin tức liên tục khiến não bộ bị kích thích, duy trì trạng thái tỉnh táo cao độ. Nhiều người có thói quen “xem thêm vài phút” nhưng thực tế thời gian sử dụng kéo dài hàng giờ, làm giờ đi ngủ bị đẩy lùi mà không nhận ra.

Một dấu hiệu phổ biến của lệ thuộc thiết bị số là khó ngủ nếu không cầm điện thoại. Người dùng có thể cảm thấy bồn chồn, trống trải hoặc lo lắng khi không kiểm tra thông báo trước khi ngủ. Thậm chí, một số người còn thức giấc giữa đêm chỉ để xem điện thoại, khiến giấc ngủ bị gián đoạn và khó quay lại trạng thái nghỉ ngơi ban đầu.

Điện thoại “đánh cắp” giấc ngủ

Theo Mayo Clinic, rối loạn giấc ngủ kéo dài không chỉ gây mệt mỏi ban ngày mà còn ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và sức khỏe tinh thần. Thiếu ngủ mạn tính làm tăng nguy cơ lo âu, trầm cảm, rối loạn chuyển hóa và suy giảm hệ miễn dịch. Đáng lo ngại, tình trạng này đang xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ và dân văn phòng – những nhóm sử dụng thiết bị số với tần suất cao.