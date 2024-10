Có nên vui chơi Halloween?

Người thích thú, kẻ thấy sợ…

Nguyễn Thị Kim Tiền, sinh viên Trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM, cho biết không hứng thú với hoạt động vui chơi dịp Halloween. “Bản thân mình không hứng thú, nhưng nhiều người thích thì họ sẽ tham gia vì sau cùng hoạt động vui chơi nào cũng chỉ để giải trí. Mình bị sợ những hình ảnh ma quỷ, máu me mỗi dịp Halloween, đến mức về nhà ngủ rồi nói mớ. Cá nhân mình thích những ngày lễ nhẹ nhàng hơn”, Tiền bày tỏ.

Những hình ảnh ma quỷ, rùng rợn trong mỗi dịp Halloween khiến không ít người sợ hãi, ám ảnh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Vui mà có gì đâu” đó là câu trả lời của Nguyễn Thanh An (25 tuổi), ngụ tại đường số 2, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân (TP.HCM), khi được hỏi về cảm nhận đối với lễ hội hóa trang Halloween. “Mặc dù đây là lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài, nhưng khi du nhập vào Việt Nam giới trẻ sẽ có thêm dịp để vui chơi, thỏa sức sáng tạo khi hóa trang thành những nhân vật mà họ muốn. Cá nhân mình thích nhìn những hình tượng nhân vật mà các bạn hóa trang, rất đầu tư và đẹp. Bây giờ mà không đi chơi dịp Halloween thì mình sẽ thấy thiếu thiếu điều gì đó”, An nói.

Khi được hỏi về những hình ảnh ma quỷ rùng rợn, máu me liệu có ảnh hưởng đến tâm lý của mình, thì An chia sẻ rằng: “Mình thấy bình thường, không có gì đáng sợ. Tuy nhiên, với những bạn nữ, các em nhỏ hay những người tâm lý yếu thì chắc sẽ hơi ám ảnh bởi những hình ảnh máu me, rùng rợn”.

Không hứng thú với lễ hội Halloween vì bị ám ảnh và sợ hãi bởi những hình ảnh máu me, ma quỷ, Huỳnh Thị Bảo Trân (23 tuổi), ngụ tại đường Đặng Thùy Trâm, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), chia sẻ: “Tâm lý yếu nên mình rất sợ. Nếu mà nhìn thấy rồi có thể sẽ bị ám ảnh nhiều ngày liền. Không cần nhìn thấy trực tiếp mà cứ gần đến Halloween, đôi khi vô tình lướt mạng xã hội gặp những hình ảnh máu me, chết chóc, ma quỷ là mình lại ám ảnh không ngủ được. Hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu rồi cả đêm mình chỉ mở mắt nhìn xung quanh và tưởng tượng ra nhiều thứ nên không ngủ được. Chưa kể thảm kịch từ vụ giẫm đạp khi tham gia Halloween ở Hàn Quốc cách đây 2 năm khiến mình vẫn còn ám ảnh khi tụ tập đến những nơi đông người”.

Liệu có nên vui chơi Halloween? ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trân cũng chia sẻ thêm: “Mình không thích Halloween vì bị sợ những hình ảnh kinh dị. Vậy nên, mình sẽ không tham gia hay đến những nơi mà mọi người tổ chức vui chơi Halloween. Tuy nhiên, cũng vui thôi đừng vui quá, nên hạn chế những hình ảnh máu me, kinh dị mà hóa trang một cách nhẹ nhàng, chuẩn mực phù hợp với văn hóa của nước mình”.

Còn Trịnh Văn Việt (23 tuổi), làm việc tại một công ty du lịch trên đường Bùi Viện, Q.1 (TP.HCM), chia sẻ rằng không biết Halloween là ngày nào. “Mình không quan tâm đến Halloween lắm, nhưng vì nơi mình làm việc gần với phố đi bộ Bùi Viện, các hàng quán ở đây trang trí Halloween rất nhiều. Mình đi ngang cũng chỉ nhìn chứ nếu mà hóa trang thành những nhân vật, hình tượng quỷ dị như vậy thì mình sẽ không làm”, Việt nói.

Chưa phù hợp để tổ chức vui chơi Halloween ở nơi công cộng

Trình bày quan điểm về vấn đề liệu có nên tổ chức vui chơi Halloween ở Việt Nam hay không, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, nguyên giảng viên cao cấp Khoa Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TPHCM, chia sẻ: “Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập, giao lưu hợp tác quốc tế, đặc biệt là qua các kênh thông tin đại chúng nên một số lễ hội như Halloween đã du nhập vào Việt Nam. Theo nguyên tắc, cái gì không có hại cho mình thì hoàn toàn có thể chấp nhận. Nên theo tôi khó có thể nói là nên ủng hộ hay không”.

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cũng cho biết thêm: “Không có nền văn hóa nào phù hợp với những hình ảnh rùng rợn, thế nhưng nếu để chơi đùa cho vui thì ai chấp nhận được thì tham gia; ai không chấp nhận, không thích thì đừng tham dự. Các hoạt động này không do một tổ chức quan phương nào đứng ra tổ chức mà hoàn toàn mang tính cộng đồng. Vì vậy, mỗi người, gia đình phải hướng dẫn, giải thích cho con mình để tham gia vui chơi thế nào cho an toàn và không xảy ra những sự việc đáng tiếc như ở Hàn Quốc cách đây 2 năm”.

Còn PGS.TS Nguyễn Ngọc Thơ, chuyên ngành văn hóa học, giảng viên cao cấp Viện Phát triển năng lực lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam chưa phù hợp để khuếch trương tổ chức các hoạt động có nguồn gốc nước ngoài như Halloween ở nơi công cộng.

“Lý do tôi cho rằng chưa phù hợp vì đây là một lễ hội có nguồn gốc từ vùng Trung và Bắc Mỹ, gắn với bối cảnh lịch sử, văn hóa và tâm lý văn hóa đặc thù của họ. Khi du nhập vào Việt Nam, được một bộ phận giới trẻ tiếp nhận do bắt trúng tâm lý của một số bạn trẻ muốn có một không gian, sự kiện vui chơi khác lạ. Do vậy, họ đã tổ chức những buổi hóa trang Halloween một cách tự phát trong phạm vi trường lớp (nếu được nhà trường cho phép) hay ở một số khu phố có đông đúc người nước ngoài sinh sống, sinh hoạt, và thường là ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM”, ông Thơ cho hay.

PGS.TS Thơ phân tích thêm: “Vì đây là một lễ hội ngoại lai, được tổ chức mang tính tự phát, không có sự định hướng nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến quan niệm thẩm mỹ văn hóa của người Việt Nam. Hơn nữa, nhiều khi chúng ta chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận những hình ảnh quá rùng rợn của các trang phục hay mẫu vật gắn với thế giới âm rất có thể sẽ hằn lại một nỗi sợ và ám ảnh trong tâm trí trẻ em. Cá nhân những bạn trẻ tham gia vào hoạt động hóa trang Halloween lại chủ yếu xuất phát từ sự tò mò và muốn tự do sáng tạo, tự do thể hiện bản sắc cá nhân mà chưa hiểu hết tinh thần, ý nghĩa đằng sau lễ hội này nên ít nhiều có thể dẫn tới sự lạm dụng”.

Vậy liệu có nên cấm lễ hội này ở Việt Nam? Ông Thơ cho rằng: “Tôi nghĩ hiện nay Việt Nam đang trên đà phát triển và hội nhập với thế giới, người nước ngoài đến sinh sống và làm việc tại nước ta có nhu cầu tổ chức hoạt động văn hóa theo tập quán của họ; song, một bộ phận giới trẻ có thể vì tò mò hay nhu cầu trải nghiệm văn hóa quốc tế có thể tìm đến các hoạt động như Halloween, vậy nên không có lý do gì để cấm đoán. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay thì không nên khuyến khích khuếch trương hoạt động này và chưa phù hợp để công nhận hay cho phép tổ chức ở quy mô lớn hay ở nơi công cộng. Rõ ràng chúng ta không thể và không nên cấm hoạt động này, song cũng không khuyến khích nó. Chúng ta cần phát triển kinh tế và giao lưu hội nhập với thế giới, nhưng cũng cần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Vậy nên cần linh hoạt trong việc bố trí, sắp xếp, tổ chức hoạt động này ở quy mô nhỏ, gắn với nhu cầu tìm hiểu văn hóa thế giới và tinh thần giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế”.