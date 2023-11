Có nên xử lý hình sự người bỏ cọc đấu giá?

Thông qua việc thành lập lực lượng an ninh, trật tự cơ sở

Chiều 28.11, với 78,14% đại biểu tán thành, luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở chính thức được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2024. Với luật này, một lực lượng có tên gọi là "lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở" được ra đời, trên cơ sở hợp nhất 3 lực lượng đang tồn tại, gồm bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó dân phòng.

Đây là lực lượng do chính quyền địa phương thành lập trên cơ sở tự nguyện của người dân, được bố trí thành các tổ bảo vệ ANTT, mỗi tổ phụ trách địa bàn một hoặc một số thôn, tổ dân phố. Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình về ANTT trên địa bàn phụ trách; hỗ trợ PCCC và cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động…

Về lâu dài, lực lượng sẽ được tuyển mới. Kinh phí bảo đảm hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn tài chính huy động hợp pháp khác.