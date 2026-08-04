Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Có người trúng 4,6 tỉ đồng vé số Vietlott Power 6/55, giải độc đắc tăng 58,3 tỉ

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Tối 4.8, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Power 6/55 và ghi nhận không có người trúng độc đắc nên số tiền cộng dồn là 58,3 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 4.8, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01380 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối nay là: 14 – 39 – 40 – 42 – 47 – 54 và số cộng thêm là 31.

Trong phiên xổ số tối nay không xuất hiện người trúng giải độc đắc nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 58.388.119.050 đồng. Giải Jackpot 2 lại ghi nhận có 1 người trúng với số tiền cộng dồn là 4.694.567.400 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 14 người trúng giải nhất trị giá 40 triệu đồng, có 928 người trúng giải nhì trị giá 500.000 đồng và các giải khác.

Có người trúng tiền tỉ vé số Vietlott Power 6/55, giải độc đắc tăng 58,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 4.8

ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 11.7, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01370 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 11.7 là: 09 – 17 – 20 – 33 – 41 – 42 và số cộng thêm là 40.

Trong phiên xổ số tối 11.7 xuất hiện 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 102.862.626.150 đồng. Giải Jackpot 2 cũng ghi nhận không có người trúng nào nên số tiền cộng dồn là 4.564.759.400 đồng.

Tin liên quan

Người trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng xổ số Vietlott Mega 6/45 mua vé ở đâu?

Người trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng xổ số Vietlott Mega 6/45 mua vé ở đâu?

Sáng 3.8, Vietlott cho biết chiếc vé trúng độc đắc 29,6 tỉ đồng trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45 tối qua được bán ra tại TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Vietlott kết quả xổ số Vietlott hôm nay kết quả xổ số xổ số Power 6/55 Power 6/55 xổ số tự chọn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận