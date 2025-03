Có những dấu hiệu đau này nên ngừng ngay tập luyện thể thao

Theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh), nứt xương do áp lực thường phát triển dần dần, khác với gãy xương cấp tính do chấn thương đột ngột (thường xảy ra với người tập luyện thể thao). Đây là những tổn thương nhỏ hoặc vết bầm tím nghiêm trọng bên trong xương, chủ yếu do tác động lặp đi lặp lại hoặc vận động quá mức. Do tiến triển chậm, tình trạng này dễ bị bỏ qua, khiến người bệnh chủ quan, không chú ý đến cơn đau ban đầu, làm tăng nguy cơ chấn thương nghiêm trọng hơn.

Nứt xương do áp lực thường xảy ra ở vận động viên, nhưng cũng có thể xảy ra ở những người tập gym hoặc tập thể dục, thể thao với cường độ cao. Nếu có những vấn đề sau đây, người bệnh không nên chủ quan, hãy ngừng tập luyện thể thao và xử lý ngay để tránh làm tổn thương thêm.