Có những người suốt ngày chờ ‘match’ và thất vọng vì ‘seen’

Cuốn vào vòng xoáy so sánh bản thân

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên Lại Tô Hoàng Quân (23 tuổi) ngụ ở hẻm 815, Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp (TP.HCM) làm là mở điện thoại kiểm tra ứng dụng hẹn hò. Có hôm thấy một lượt "match" (khi hai người dùng ứng dụng thể hiện sự quan tâm bằng cách vuốt về phía bên phải của hồ sơ - PV) chàng trai thấy vui cả buổi. Nhưng cũng có hôm, dù chủ động nhắn tin, Quân chỉ nhận lại dấu "seen" (đã xem - PV) lạnh lùng, không phản hồi, không lời giải thích. "Lúc đó mình thấy thật trống rỗng. Cảm giác bản thân không đến nỗi tệ, nhưng tại sao người ta lại không nhắn cho mình? Cứ vậy mà cả ngày hôm đó mình mất hết năng lượng làm việc", Quân chia sẻ.

Người trẻ lướt ứng dụng hẹn hò như một thói quen ẢNH: THÁI PHÚC

Cũng chọn ứng dụng hẹn hò để tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc, Nguyễn Quốc Huy, sinh viên Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, cho biết: "Mình hướng nội nên dùng app cho dễ bắt chuyện hơn. Nhưng nhiều khi match rồi, nhắn vài câu là đối phương ngưng trả lời. Ban đầu mình thấy bình thường, nhưng sau nhiều lần như vậy, cảm giác hụt hẫng cứ lặp lại. Nhiều khi mình tự hỏi, liệu có phải do mình quá nhạt".

Hoàng Quân thừa nhận bản thân mất năng lượng khi không nhận được phản hồi của người khác trên ứng dụng hẹn hò ẢNH: THÁI PHÚC

Không chỉ bị ảnh hưởng bởi những phản hồi ít ỏi, người trẻ còn bị cuốn vào vòng xoáy so sánh bản thân với những người khác trên các ứng dụng hẹn hò. Nguyễn Thị Phương Anh (28 tuổi), ngụ ở hẻm 87 Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, cho biết: "Mình thường thức khuya để lướt ứng dụng hẹn hò chỉ để xem mọi người đăng gì trong trang cá nhân. Ai cũng có hình đẹp, công việc tốt, mô tả cá nhân thì ghi toàn bằng tiếng Anh, còn mình thì thấy thiếu đủ thứ. Rồi mình bắt đầu chỉnh ảnh, sửa hồ sơ cá nhân, cố viết sao cho hấp dẫn. Nhưng càng làm vậy mình càng thấy xa lạ với chính mình".

Biểu hiện của sự lệ thuộc cảm xúc vào nền tảng ứng dụng hẹn hò

Theo chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An, nghiên cứu sinh tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: "Việc so sánh bản thân với người khác là xu hướng tự nhiên của con người, nhưng trên các nền tảng số, đặc biệt là ứng dụng hẹn hò, điều này dễ trở nên tiêu cực. Khi người trẻ tiếp xúc liên tục với những hình ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng về ngoại hình, thành tích hay đời sống lý tưởng của người khác, họ có xu hướng cảm thấy bản thân chưa đủ đẹp, chưa đủ giỏi hoặc không hấp dẫn bằng ai đó. Trạng thái này được gọi là so sánh xã hội hướng lên, và điều này làm giảm lòng tự trọng, tăng nguy cơ trầm cảm. Đặc biệt, ở độ tuổi học sinh và sinh viên, khi hình ảnh bản thân còn đang được định hình, việc so sánh liên tục và thiếu kiểm soát trên môi trường số có thể dẫn đến tình trạng mất phương hướng về giá trị cá nhân. Người trẻ dễ đánh giá mình dựa trên "like", "match" hay số lượt tương tác thay vì dựa trên năng lực và sự phát triển nội tại. Hậu quả là cảm giác lo âu, thiếu tự tin và thậm chí hình thành ám ảnh ngoại hình".

Người trẻ nên vun bồi cho những mối quan hệ ngoài đời sống ẢNH: THÁI PHÚC

Theo vị này, một người có thể bắt đầu ngày mới vui vẻ hoặc chán nản chỉ vì có "match" hay không, hoặc cảm thấy thất vọng khi bị "seen" mà không được trả lời. Đây là biểu hiện của sự lệ thuộc cảm xúc vào nền tảng mạng xã hội, khi tâm trạng cá nhân bị điều tiết bởi những yếu tố đến từ sự tương tác trên các ứng dụng này.

Chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An cho rằng người trẻ cần xác định rõ mục đích khi sử dụng ứng dụng hẹn hò. "Ứng dụng hẹn hò là để giao tiếp, mở rộng kết nối, chứ không phải để tìm sự khẳng định giá trị. Nên đặt giới hạn thời gian mỗi ngày, liên tục phản tư về mục đích sử dụng, đồng thời chủ động cân bằng với các hoạt động trong đời sống thực tế để không bị cuốn vào vòng xoáy ảo", ông Tâm An nói.

Đồng quan điểm trên, thạc sĩ tâm lý Đinh Thị Lan, Trung tâm tâm lý giáo dục Hạnh Phúc, Q.Bắc Từ Liêm (Hà Nội), cho biết: "Cảm giác bị bỏ qua, dù chỉ là một cái "seen" không hồi âm hay một lượt vuốt lướt qua nhau vẫn có thể để lại chút chênh vênh trong lòng người trẻ. Nhưng việc không nhận được phản hồi trên các ứng dụng hẹn hò thì không phủ nhận giá trị của bạn. Đôi khi chỉ vì một bức ảnh chưa thật sự sáng, vài dòng mô tả còn vội vàng, hoặc đơn giản là cả hai lướt qua nhau chưa đúng thời điểm mà thôi, chứ điều đó không đồng nghĩa với việc con người bạn không đủ tốt đẹp".

Thạc sĩ tâm lý Đinh Thị Lan khuyên: "Quan trọng nhất vẫn là học cách để cảm xúc không bị trói buộc vào những phản hồi nhất thời trên ứng dụng. Thay vì chờ đợi ai đó xác nhận giá trị của mình, hãy đầu tư cho chính mình, học một điều mới, chăm sóc cơ thể, vun bồi những mối quan hệ thật ngoài đời. Chính những điều ấy mới là nơi giúp ta cảm thấy bản thân có trọng lượng, có ý nghĩa. Bởi được thương mến không có nghĩa là bạn phải hợp với tất cả mà là chạm được vào người thật sự hiểu mình".