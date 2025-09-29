Có những người trẻ nhà ở thành phố, nhưng vẫn ra ở riêng

Công ty cách chỗ làm 20 phút vẫn ra ở trọ

Nếu như trước đây, câu chuyện sinh viên xa quê thuê trọ học tập đã quá quen thuộc, thì nay, nhiều người trẻ sinh ra và lớn lên tại thành phố vẫn chọn "ra riêng".

Vũ Thị Quỳnh Anh (24 tuổi, ngụ ở đường 18, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết từ nhà tới công ty ở P.Gia Định, TP.HCM (trước đây là Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chỉ khoảng 20 phút. "Nhưng mình vẫn chọn thuê một căn hộ mini gần công ty. Ba mẹ ban đầu phản đối dữ lắm, nói vừa tốn tiền vừa nguy hiểm, nhưng mình muốn thử sống một mình xem sao", Anh kể.

Câu chuyện của Anh không cá biệt. Nhiều người trẻ có sự lựa chọn giống An. Chẳng hạn như Trần Thành Tuấn, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng thuê nhà trọ để ở, thay vì ở nhà cùng bố mẹ.

Đáng chú ý, theo Tuấn khoảng cách từ nhà đến trường là 12 km, còn nơi trọ đến trường 15 km. "Em muốn tự lập. Ở nhà thì thoải mái nhưng khó tập trung học. Em muốn tự lên kế hoạch ăn uống, học tập, ngủ nghỉ. Ra ngoài rồi mới biết nấu cơm không đơn giản, mà điện nước, internet cũng tốn kha khá", Tuấn nói.

Có những người trẻ chọn ra sống riêng, không sống cùng gia đình vì muốn tự lập ẢNH: THANH NAM

Vũ Thị Khánh My (25 tuổi, làm việc ở P.An Khánh, TP.HCM; trước đây là P.An Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cũng vì muốn ở cùng bố mẹ nên rời nhà ở đường Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM (trước đây là Q.Tân Phú, TP.HCM) để thuê căn hộ dịch vụ sống cùng bạn bè.

"Một phần vì muốn tự do, một phần vì không muốn phụ thuộc vào giờ giấc. Bố mẹ ban đầu buồn, nhưng sau lại bảo là "nhìn con tự lo được cũng mừng". Đúng là tốn kém hơn ở với gia đình, nhưng bù lại mình rèn được cách quản lý tài chính", My kể.

Theo Nguyễn Thị Phương Quỳnh (27 tuổi, làm việc tại đường Lê Duẩn, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước đây là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM), thì tự do đi kèm nỗi cô đơn. Quỳnh giải thích: "Điều hấp dẫn nhất với mình khi sống riêng chính là tự do. Không còn cảnh phải báo cáo giờ về, không sợ bị bố mẹ nhắc nhở dọn phòng, muốn tiếp bạn bè lúc nào cũng được. Nhưng tự do ấy cũng đi kèm sự trống trải".

Quỳnh kể: "Có những tối đi làm về muộn, mở cửa căn phòng im ắng, cảm thấy hụt hẫng. Trước kia về nhà luôn có cơm mẹ nấu, giờ phải tự nấu hoặc ăn tạm. Có khi thấy nhớ nhà kinh khủng, gọi điện video cho bố mẹ chỉ để nghe giọng nói".

Sống riêng giúp người trẻ rèn tính tự lập, rèn kỹ năng quản lý tài chính... Tuy nhiên cũng rơi vào cảnh cô đơn, nỗi buồn khi sống xa nhà ẢNH: THANH NAM

Để người trẻ sống riêng an toàn

Có không ít trường hợp phụ huynh ban đầu kịch liệt phản đối việc con cái thuê phòng ở trọ trong khi nhà ngay thành phố. "Con đi làm từ nhà đến công ty có 15 phút mà cũng đòi ở riêng. Tôi sợ nó tiêu hoang, lại không an toàn", bà Tống Thị Thu Lan (47 tuổi, ngụ ở 691 Lê Văn Việt, P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM; trước đây là P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho hay.

"Nhưng sau một thời gian, tôi và chồng dần chấp nhận khi thấy con biết nấu ăn, biết trả tiền điện nước đúng hạn, biết sắp xếp cuộc sống. Tôi thấy con trưởng thành hơn hẳn, nên giờ tôi yên tâm hơn", bà Lan nói thêm.

Theo chuyên gia kỹ năng sống Huỳnh Thanh Tú, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM: "Sống riêng giúp người trẻ rèn tính tự lập, rèn kỹ năng quản lý tài chính. Người trẻ có thể trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Có không gian riêng để sáng tạo, học tập, phát triển bản thân. Nhưng bên cạnh đó sẽ có một số rủi ro. Như chi phí cho cuộc sống tự lập cao, dễ vượt quá khả năng tài chính. Đang sống cùng bố mẹ rồi ra ngoài thuê phòng trọ, có thể gặp nguy cơ bị lừa đảo khi thuê phòng, ký hợp đồng. Chưa kể những vấn đề về an ninh khu trọ, nỗi buồn khi sống xa cách gia đình. Quan trọng là phải biết cân bằng. Theo đó, cần duy trì kết nối với gia đình, bạn bè, tham gia cộng đồng để tránh khép kín".

Ông Tú nói thêm: "Ngày càng có nhiều người trẻ ra sống riêng phản ánh sự dịch chuyển trong cấu trúc gia đình đô thị. Thế hệ trẻ coi trọng tính cá nhân nhiều hơn, song điều này không có nghĩa là mất kết nối gia đình, mà là tái định nghĩa mối quan hệ bố mẹ và con cái. Với những người trẻ muốn ra ở riêng, cần tự trang bị cho mình một vài điều căn bản để sống riêng an toàn, lành mạnh. Như những năng sinh hoạt cơ bản, là biết nấu ăn, giặt giũ, xử lý các sự cố nhỏ. Nên chọn thuê trọ ở những nơi an toàn, ưu tiên an ninh, tiện ích. Cần thường xuyên về thăm nhà, gọi điện chia sẻ để không bị xa cách. Ra ở riêng không phải để xa cách gia đình, mà để học cách yêu thương và trân trọng gia đình hơn. Vì gia đình chính nền tảng vẫn luôn bền vững cho mọi hành trình của người trẻ trong cuộc sống".