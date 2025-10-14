'Có phải tề thiên đại thánh đâu mà luật gửi hôm trước, hôm sau thông qua'

Chiều 14.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp 10, Quốc hội khóa XV.

Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp 10 Quốc hội khóa XV ẢNH: GIA HÂN

Cả 50 luật trình thông qua đều không đánh giá tác động

Báo cáo dự kiến nội dung kỳ họp, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tại kỳ họp 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, gồm: 50 luật, 3 nghị quyết lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Cùng đó còn có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Riêng với dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai, ông Mạnh cho biết, theo chương trình lập pháp năm 2025, dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, ngày 22.9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp - Môi trường xây dựng nghị quyết của Quốc hội giải quyết được các vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai.

Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ lo lắng chất lượng các dự án luật khi không có đánh giá tác động, thông qua theo quy trình rút gọn ẢNH: GIA HÂN

Nêu ý kiến, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga bày tỏ băn khoăn về chất lượng các dự án luật trình tại kỳ họp 10 lần này. Theo bà, trong 50 dự án luật thì cả 50 luật đều trình và thông qua tại kỳ họp theo trình tự rút gọn.

"Điều đó có nghĩa là chúng ta không đánh giá tác động chính sách khi trình thông qua, nên chúng tôi rất lo ngại về chất lượng các dự án luật trình lần này, khi thời gian gấp gáp và chúng ta lại lạm dụng thủ tục rút gọn", bà Nga nói và đề nghị lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ phải tăng cường các giải pháp, yêu cầu Hội đồng Dân tộc và các ủy ban cũng như các bộ, ngành soạn thảo phải có giải pháp để bảo đảm chất lượng cho các dự án luật thông qua tại kỳ họp lần này.

Tránh đặt Quốc hội vào tình trạng "đã rồi"

Điều hành phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh không thể nào đánh giá được tác động vì các dự án luật thông qua tại kỳ họp rất cấp bách và thực hiện theo chỉ đạo về việc tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, tại kỳ họp 10 chỉ thông qua các dự án luật theo thủ tục rút gọn tại 1 kỳ họp, các dự án luật theo quy trình bình thường 2 kỳ họp thì để sang Quốc hội khóa XVI. Trường hợp không thể sửa luật thì phải thể hiện bằng nghị quyết để địa phương có thể triển khai thực hiện ngay khi có các văn bản hướng dẫn thi hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Tuy nhiên, đồng tình với bà Nga, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh nói trên, chất lượng của các dự án luật thì phải từ Chính phủ, các bộ, ngành soạn thảo và các cơ quan của Quốc hội thẩm tra.

"Hiện nay, nếu căn theo luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì chúng ta không có làm được gì hết. Thời gian không đảm bảo", Chủ tịch Quốc hội nói.

Kết luận phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ xác định ưu tiên, luật nào thông qua trước, luật nào thông qua sau để sắp xếp.

"Tôi nói đừng có cố. Cái nào không được thì phải rút ra ngay. Ngay như luật Đất đai sửa đổi, lúc đầu cũng quyết liệt lắm nhưng thấy kham không nổi thì phải thôi", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ rà soát hồ sơ tài liệu gửi cho đại biểu có thời gian nghiên cứu, tránh tình trạng như các kỳ họp trước đây, có tài liệu gửi chiều hôm nay mà hôm sau Quốc hội thảo luận, thông qua, sẽ đặt Quốc hội vào "trình trạng đã rồi".

"Ít nhất cũng phải 3 ngày, 5 ngày gì đó. Chứ có phải tề thiên đại thánh đâu mà mới chiều nay gửi, ngày mai nghiên cứu bấm nút thì không thể nào làm được", Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời lưu ý các cơ quan Quốc hội, Chính phủ thống nhất chương trình kỳ họp thông qua tại phiên trù bị và hạn chế bổ sung vào chương trình.

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20.10, bế mạc ngày 12.12, thời gian làm việc là 41 ngày.