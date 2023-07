Có phải thịt chim bồ câu bổ gấp 9 lần thịt gà?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Đơn vị điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết thịt chim bồ câu không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn chứa nguồn dinh dưỡng tuyệt vời. Trong 100 g thịt bồ câu chứa 142 kcal, 7,5 mg chất béo, 17,5 mg protein, 13 mg canxi, 237 mg canxi, 307 mg phốt pho...

Dân gian có lời ví von rằng "1 con chim bồ câu bổ gấp 9 lần thịt gà". Tuy nhiên, theo bác sĩ Vũ, sự so sánh này chưa thật sự hợp lý, có phần cường điệu, phóng đại về giá trị dinh dưỡng của chim bồ câu. Vì mỗi loài đều có những giá trị dinh dưỡng riêng, có thế mạnh riêng. Ngày xưa chim bồ câu hiếm nên được coi là quý và bổ, thịt bồ câu rất được coi trọng. Ngày nay, chưa có nghiên cứu chính thức nào chỉ ra rằng thịt bồ câu có giá trị dinh dưỡng cao hơn thịt gà.

"Khi so sánh về thành phần dinh dưỡng cho thấy thịt bồ câu có hàm lượng protein và chất béo ít hơn so với thịt gà, nhưng lại giàu chất khoáng và vitamin, nhất là vitamin B12, selen, axit folic, riboflavin hơn. Do đó, một con chim bồ câu có thực sự đáng giá bằng 9 con gà không, chúng ta thật khó để đánh giá", bác sĩ Vũ chia sẻ.

Nhưng chim bồ câu quả là có tác dụng tuyệt vời về mặt bồi bổ cơ thể con người chúng ta. Các gia đình có thể sử dụng đan xen cả thịt gà và bồ câu nhằm mục đích bồi bổ sức khỏe, không nên quá lạm dụng loại thịt nào.

Thịt chim bồ câu có tác dụng bồi bổ sức khỏe LÊ CẦM

Lợi ích của chim bồ câu với sức khỏe

Ngày nay, chim bồ câu được nuôi rất nhiều từ các trang trại cho đến hộ gia đình nên không phải quá khó tìm để chế biến các món ăn. Bồ câu không chỉ có hương vị thơm ngon, mà còn là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời, đem lại nhiều giá trị dinh dưỡng cho cơ thể.

Đây cũng là nguồn thực phẩm được nhiều người ưa chuộng, làm nên nhiều món ngon như: Chim bồ câu hầm thuốc bắc (kỷ tử, hạt sen, đại táo…) bổ khí huyết, nâng cao sức đề kháng, kiện tỳ kích thích tiêu hóa,… hay cháo chim bồ câu hạt sen đậu xanh bùi bùi cho người ốm mau hồi phục sức khoẻ, bồ câu nướng...

Trong y học cổ truyền, chim bồ câu được dùng với tên thuốc là cáp điểu hay gia cáp gồm thịt chim, tiết chim, trứng chim. Thịt bồ câu có tính bình, vị mặn, tác dụng bổ thận kiện tỳ vị, ích khí huyết. Dùng cho trường hợp gầy yếu, hư nhược, khí huyết hư, tiêu khát, hay quên, mất ngủ, thần kinh suy nhược, dinh dưỡng không tốt, phụ nữ huyết hư tắc kinh, người chuẩn bị mang thai,…

Theo y học hiện đại, chim bồ câu chứa nhiều dinh dưỡng nên có tác dụng bồi bổ cơ thể, bổ sung sắt ngừa thiếu máu, đẹp da khỏe tóc, cải thiện trí nhớ...

Một số món ăn, bài thuốc từ chim bồ câu

- Bồ câu hầm thuốc bắc chữa suy nhược cơ thể: Thịt chim bồ câu 2 con, hoài sơn 15 g, long nhãn 10 g, mộc nhĩ trắng 10 g, hạt sen 15 g, đông trùng hạ thảo 15 g, một ít gừng và đường phèn cho vào tô; đổ nước vào gần đầy thì đậy lại. Hầm cách thủy trong 3 giờ là dùng được. Dùng trong 1 tuần.

- Bồ câu hầm kỷ tử, hoàng kỳ: Thịt chim bồ câu non 1 con (tác dụng tăng cường khí huyết, bổ tỳ) hoặc thịt chim bồ câu ra ràng 1 con (tác dụng tăng cường sinh lý nam nữ) chặt nhỏ; hoàng kỳ 30 g, câu kỷ tử 30 g phơi khô, thái nhỏ, trộn đều, thêm nước, hấp cách thủy cho chín nhừ, thêm gia vị, rồi ăn cái, uống nước. Cứ 3 ngày ăn một lần. Dùng 3-5 lần.

- Bồ câu hầm hạt sen, tác dụng dưỡng nhan, chăm sóc da dẻ mịn khỏe, hồng hào cho chị em phụ nữ.