3 ‘siêu thực phẩm’ giàu dinh dưỡng nhưng nhiều người đang ăn sai cách

Ăn đúng cách sẽ giúp mọi người có thể tận dụng tối đa lợi ích dinh dưỡng của chúng. Tuy nhiên, một số loại 'siêu thực phẩm' mà rất nhiều người đang ăn sai cách, dẫn đến thất thoát nhiều dưỡng chất có lợi, theo chuyên trang sức khỏe Health Shots (Ấn Độ).

Hạnh nhân ngâm trong nước sẽ giúp hấp thụ dinh dưỡng trong hạnh nhân tốt hơn SHUTTERSTOCK

Hạnh nhân

Hạnh nhân là món ăn nhẹ phổ biến và rất có lợi cho sức khỏe. Loại quả hạch này giàu vitamin, chất béo thực vật và chất chống ô xy hóa, có tác dụng giảm cholesterol trong máu, cải thiện sức khỏe tóc và giúp ngăn ngừa một số bệnh nguy hiểm như tim mạch, ung thư.

Hầu hết chúng ta sẽ ăn hạnh nhân ngay khi mở hộp. Nhưng trên thực tế, ngâm trong nước trước khi ăn sẽ giúp cải thiện khả năng tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng của hạnh nhân.

Vì khi ngâm qua đêm trong khoảng 12 tiếng, một số enzyme trong hạnh nhân sẽ được kích hoạt và phân hủy axit phytic, loại hợp chất có tác dụng gây ức chế sự hấp thụ dinh dưỡng. Nhờ đó, người ăn có thể hấp thụ tốt hơn các khoáng chất thiết yếu như vitamin E, kẽm, magiê.

Diêm mạch

Diêm mạch là loại ngũ cốc nguyên hạt phổ biến và rất bổ dưỡng. Một điểm cộng của diêm mạch là không chứa gluten nên những người mắc chứng không dung nạp gluten có thể ăn được.

Khi chế biến, nhiều người sẽ rửa sơ diêm mạch nhưng điều này vẫn chưa đủ. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of the Science of Food and Agriculture khuyến cáo nên ngâm diêm mạch trong khoảng 15 phút.

Diêm mạch tự nhiên chứa một lớp saponin có vị đắng bao quanh, có thể ảnh hưởng đến vị giác và quá trình tiêu hóa. Ngâm trong khoảng 15 phút sẽ giúp loại bỏ hiệu quả lớp saponin này, nhờ đó diêm mạch sẽ ngon hơn.

Bông cải xanh sẽ giàu dinh dưỡng nhất khi chế biến bằng cách hấp thay vì luộc, xào, chiên hay nướng SHUTTERSTOCK

Bông cải xanh

Bông cải xanh rất giàu chất chống ô xy hóa, vitamin C, folate và nhiều dưỡng chất khác. Chất dinh dưỡng sẽ được cơ thể hấp thụ tốt nhất khi hấp thay vì xào, luộc, chiên hay nướng. Vì hấp sẽ giúp giữ một cách tối lượng dưỡng chất trong bông cải xanh.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy bông cải xanh khi hấp trong khoảng 5 phút sẽ giữ lại hàm lượng vitamin C, chất chống ô xy hóa và một số dưỡng chất khác ở mức cao nhất. Trong khi đó, luộc, chiên sẽ làm mất đi đáng kể các dưỡng chất này, theo Health Shots.