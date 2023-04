Cổ phiếu của tỉ phú đô la giá chưa bằng ly trà đá, mua vào chờ thời được không?

La liệt cổ phiếu giá "trà đá"

Sàn HOSE vốn là nơi dành cho các doanh nghiệp có vốn lớn niêm yết thì hiện nay cũng có rất nhiều cổ phiếu đang giao dịch dưới mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, sau một thời gian thị trường giảm sâu cũng như kết quả hoạt động kinh doanh thua lỗ, vi phạm công bố thông tin hay liên quan đến các vụ án thao túng giá..., nhiều cổ phiếu chỉ còn dười 5.000 đồng.

Nhà đầu tư vẫn có thể "đão cát tìm vàng" trong số cổ phiếu giao dịch dưới mệnh giá NGỌC THẮNG

Ngoài nhóm cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn FLC đã giảm sâu và hầu hết đã bị hủy niêm yết, ngừng giao dịch, hiện vẫn có nhiều mã giảm thê thảm. Chẳng hạn, mã BKG của Công ty CP Đầu tư BKG Việt Nam đang có giá 3.700 đồng. So với đầu năm, giá BKG cũng chỉ đi ngang nhưng so với 1 năm trước, cổ phiếu này đã bốc hơi gần 70%. Hay mã FCM của Công ty CP Khoáng sản FECON cuối tuần chốt ở mức 4.020 đồng, tăng nhẹ so với giá thấp 3.500 đồng vào đầu năm nay. So với 1 năm trước, giá FCM cũng bị giảm 60%.

Còn cổ phiếu HAR của Công ty CP Đầu tư thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền đang có giá 3.890 đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Nếu so với 1 năm trước, giá HAR sụt mất gần 50%. Một mã khác là HNG của Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai của tỉ phú Trần Bá Dương - Tập đoàn Ô tô Trường Hải - cũng chỉ đang có giá 4.250 đồng, bốc hơi 55% sau 1 năm...

Trong khi đó, số lượng cổ phiếu có giá chưa bằng ly trà đá cũng không thể đếm hết trên hai sàn còn lại là HNX và UPCoM. Trong đó, nhiều mã chỉ còn 1.000 - 2.000 đồng/cổ phiếu. Có thể kể đến mã KVC - Công ty CP Sản xuất xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ có giá 1.200 đồng; TKC - Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh địa ốc Tân Kỷ giá 1.800 đồng; KSQ - Công ty CP CNC Capital Việt Nam có giá 1.600 đồng...

Thậm chí trên sàn UPCoM, một số cổ phiếu còn dưới 1.000 đồng. Đó là mã CAD của Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Cadovimex có giá 600 đồng; CLG - Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà đất Cotec với giá 700 đồng; CTN của Công ty CP Xây dựng công trình ngầm đứng ở mức 900 đồng; CDO của Công ty CP Tư vấn Thiết kế và phát triển đô thị đang giao dịch ở mức 900 đồng...

Nên mua chờ thời hay không?

Những cổ phiếu giá thấp thông thường luôn bị nhà đầu tư ngó lơ vì đa số do kết quả kinh doanh không tốt, bị thua lỗ hoặc có nhiều vấn đề trong hoạt động, tình hình quản trị. Thế nhưng trên sàn chứng khoán, có rất nhiều lần "sóng" cổ phiếu trà đá lại tăng cao hơn cả những mã chứng khoán của các "ông lớn" hay kinh có có lãi.

Lựa chọn cổ phiếu có khả năng tăng trở lại là bản lĩnh, kinh nghiệm của mỗi nhà đầu tư NGỌC THẮNG

Ông Huỳnh Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán ngân hàng Đông Á - cho rằng trong nhóm cổ phiếu giá thấp hay còn gọi là penny-stocks cũng được chia thành nhiều loại. Chẳng hạn, đó là những cổ phiếu dưới mệnh giá "bền vững". Nếu nhìn vào lịch sử giá của những mã chứng khoán này đã ở mức thấp trong thời gian dài, 2 - 3 năm thì nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ vì sao giá thấp? Do cổ đông bên ngoài ít hay kinh doanh làng nhàng. Nhưng nhìn chung những cổ phiếu này sẽ khó hồi phục.

Nhóm thứ hai là với những cổ phiếu bị tác động từ môi trường kinh doanh, chính sách thay đổi gần đây khiến công ty gặp nhiều khó khăn, ách tắc từ thủ tục pháp lý hay dòng vốn... đẩy giá cổ phiếu đang ở mức cao rớt sâu dưới mệnh giá. Cơ hội cho những cổ phiếu này hồi phục sẽ rất cao khi môi trường kinh doanh, chính sách cũng có nhiều khả năng thay đổi. Trong số nhóm này có thể kể đến một số cổ phiếu bất động sản. Tuy nhiên, không phải cứ cổ phiếu bất động sản là có thể hồi phục. Chỉ doanh nghiệp nào có thể xoay xở, cầm cự được trong giai đoạn khó khăn 1 - 2 năm thì mới có cơ hội hồi phục khi khó khăn qua đi. Đó là những công ty có quỹ đất với pháp lý tương đối rõ ràng, có khả năng "bung hàng" ngay khi thị trường sôi động trở lại...

"Không phải tất cả cổ phiếu giá thấp đều rủi ro. Nếu chọn được cổ phiếu giá thấp nhưng khả năng tăng được tính bằng lần khi thị trường tăng tốc thì nhà đầu tư đã thành công. Đây là bản lĩnh, kinh nghiệm cũng như phương pháp đầu tư của mỗi người. Có người sẽ chọn lựa cổ phiếu theo phân tích cơ bản khi đầu tư khá dài hạn. Cũng có người chỉ nhìn vào dòng tiền cũng có thể chọn cổ phiếu giá thấp nhưng chỉ cần có thông tin tích cực là giá đã bốc đầu lên ngay trong thời gian ngắn. Việc lựa chọn cổ phiếu giá thấp giống như "đãi cát tìm vàng", càng khó hơn chọn cổ phiếu blue-chips", ông Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ.