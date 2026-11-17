Trong phiên giao dịch ngập tràn sắc đỏ của thị trường chứng khoán ngày 17.11, cổ phiếu FPT tiếp tục bị khối ngoại bán ròng tới gần 147 tỉ đồng. Áp lực xả hàng của khối ngoại đẩy giá cổ phiếu FPT tiếp tục giảm còn 48.500 đồng - mức thấp nhất trong vòng hơn 3 năm qua.

Trong 22 phiên giao dịch gần nhất (tính từ sau phiên 16.10), FPT ghi nhận 5 phiên tăng, 4 phiên tham chiếu và 13 phiên giảm.

Cổ phiếu FPT tiếp tục thủng đáy kể từ 7.2023 ẢNH: NGỌC THẮNG

Trong khi VN-Index tăng 1,22% trong 1 tháng qua, FPT giảm 16,67%, tạo mức chênh lệch hiệu suất bất lợi lên tới 17,89 điểm %. Giá FPT hiện nằm dưới toàn bộ các đường trung bình động chủ chốt (MA20, MA50, MA200), với độ lệch dưới MA200 nới rộng lên 26,87%.

Trong số 22 phiên gần nhất, khối ngoại bán ròng tới 21/22 phiên. Tổng giá trị bán ròng lên tới gần 2.764 tỉ đồng. Phiên duy nhất khối ngoại mua ròng là 4.11, mua ròng 183,20 tỉ đồng, giúp cổ phiếu FPT tăng trần 6,94%), nhưng áp lực xả quay lại mạnh mẽ từ phiên 12.11 khi khối ngoại xả hàng tới 449,95 tỉ đồng, cao nhất trong tháng.

Sau giai đoạn tăng trưởng kéo dài 5 năm liên tiếp (2020 - 2024), cổ phiếu FPT đạt đỉnh lịch sử vào ngày 23.1.2025 tại mức giá cao nhất trong phiên 119,44 nghìn đồng và giá đóng cửa 118,14 nghìn đồng. Với mức giá hiện tại, cổ phiếu FPT đã giảm tới gần 59% so với mức giá đỉnh đóng cửa nói trên.

Điều trái ngược là, trong cùng khoảng thời gian từ 23.1.2025 tới nay, VN-Index tăng 37,08% và VN30 tăng 37,87%.

Tích lũy trong năm 2026, tới nay, cổ phiếu FPT đã bị khối ngoại đã bán ròng gần 18.000 tỉ đồng. Cao điểm là tháng 2.2026 với quy mô bán ròng lên tới hơn 8.272 tỉ đồng. Trong đó phiên 25.2 ghi nhận mức bán ròng kỷ lục 1 phiên là gần 2.335.

Sau nhịp chững lại và mua ròng nhẹ trong tháng 8 - 9, khối ngoại tiếp tục bán ròng trở lại trong tháng 10 (khoảng hơn 1.875 tỉ đồng) và nửa đầu tháng 11 (với khoảng hơn 1.339 tỉ đồng).

FPT vẫn báo lãi kỷ lục dù cổ phiếu liên tục giảm

Trong khi giá cổ phiếu giảm kỷ lục, báo cáo tài chính quý 3/2026 và 9 tháng năm 2026 được FPT công bố cho thấy, công ty này vẫn đang "ăn nên, làm ra".

Trong quý 3/2026, lợi nhuận sau thuế thuộc của FPT đạt 2.723 tỉ đồng, tăng 11,8% cùng kỳ năm trước và tăng 6,05% so với quý trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay theo quý của FPT.

Tuy nhiên, doanh thu thuần quý 3/2026 đạt 13.754,5 tỉ đồng (tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước), song giảm nhẹ 0,25% so với quý 2/2026 (13.788,5 tỉ đồng).

Lũy kết 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của FPT đạt 40.023 tỉ đồng, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số tăng trưởng này được tính toán sau khi đã bỏ các chỉ số của FPT Telecom đã được chuyển về Bộ Công an, ở kết quả cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, nhịp tăng trưởng doanh thu ở mức khoảng 12% thấp hơn đáng kể so với mặt bằng 18 - 22%/năm mà FPT duy trì trong giai đoạn 2021 - 2024.

Trong kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026 của FPT, khối công nghệ đạt doanh thu 35.515 tỉ đồng (tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế là 5.052 tỉ đồng (tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước). Khối này chiếm 89% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế hợp nhất của FPT.

Trong đó, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đạt 28.538 tỉ đồng, tăng 11,6%. Tuy nhiên, mức này thấp hơn khá nhiều so với mức 25 - 30% của các năm trước.

Điểm sáng là doanh thu ký mới 9 tháng đạt 36.137 tỉ đồng (tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước) với 16 dự án quy mô lớn, trên 10 triệu USD/dự án). Mảng dịch vụ AI & Data Analytics đạt 2.915 tỉ đồng (tăng 55% so với cùng kỳ năm trước). Dù vậy, quy mô này mới chiếm khoảng 7,3% tổng doanh thu hợp nhất.