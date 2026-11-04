Khối ngoại quay xe gom hàng, cổ phiếu FPT 'tái sinh' tăng kịch trần

Phiên giao dịch ngày 4.11, giá cổ phiếu FPT đã có phiên tăng trần đầu tiên sau khi giá cổ phiếu này liên tục thủng đáy và bị đẩy về vùng giá 50.000 đồng/cổ phiếu.

Khối ngoại sau nhiều phiên bán ròng cổ phiếu FPT, đã quay xe gom hàng, mua ròng hơn 187 tỉ đồng. Chốt phiên giao dịch 4.11, giá cổ phiếu FPT tăng lên mức 53.900 đồng/cổ phiếu, tăng 6,94%.

Trước đó, từ 22.10 đến 2.11, FPT trải qua 8 phiên không tăng (7 phiên giảm, 1 phiên đứng giá), bốc hơi -12,54% từ 57.400 đồng về 50.200 đồng.

Tới ngày 3.11, FPT nhúng xuống dưới mốc tâm lý 50.000 đồng (chạm đáy 60 phiên tại 49.550 đồng), sau đó rút chân lên 51.700 đồng cuối phiên sáng nhưng buổi chiều vẫn chịu áp lực cung đè về 50.400 đồng (tăng 0,40%) với thanh khoản giảm hơn 24%.

Trên toàn thị trường, chứng khoán Việt Nam đã có phiên giao dịch bùng nổ, tăng tới 33,4 điểm, đóng cửa tại 1.733,03 điểm, vượt trở lại mốc tâm lý 1.730 điểm.

Sau phiên sáng khá trầm lắng với áp lực bán quán tính đẩy VN-Index có lúc lùi về dưới 1.700 điểm, ngay khi mở cửa phiên chiều, dòng tiền đổ vào ồ ạt với tốc độ khớp lệnh trên 92 - 97 triệu cổ phiếu mỗi 15 phút, gấp 2 - 3 lần tốc độ trung bình buổi sáng, kéo VN-Index vượt thẳng qua mốc 1.720 và 1.730 điểm.

Chỉ số đạt đỉnh trong phiên tại 1.738,24 điểm trong khung 14 giờ 15 - 14 giờ 30 trước khi hạ nhiệt nhẹ trong phiên ATC và đóng cửa tại 1.733,02 điểm.

FPT, MSN là 2 mã cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất trong phiên giao dịch ngày 4.11 ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Trên sàn HOSE, khối lượng giao dịch tăng vọt đạt hơn 882 triệu đơn vị, tăng tới hơn 71% so với phiên giao dịch trước đó. Còn trên HNX, khối lượng khớp lệnh tăng hơn gấp đôi, tới hơn 116%), đạt 76,90 triệu đơn vị.

Trên toàn thị trường, có tới 533 mã cổ phiếu tăng giá, trong đó có 43 mã tăng trần. Trong khi đó chỉ có 183 mã giảm giá trong phiên giao dịch ngày 4.11.

Trong rổ VN30, có tới 29/30 mã tăng giá, duy nhất 1 mã đứng giá (VIC tại 234.000 đồng) và không có bất kỳ mã nào giảm giá. Hai cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần trong rổ VN30 là TCX (tăng 6,98% lên 28.350 đồng) và FPT (tăng 6,94% lên 53.900 đồng).

Nhóm VNMidCap thậm chí còn ghi nhận biên độ nhạy bén hơn với 67/70 mã tăng giá (9 mã tăng trần) và chỉ 1 mã giảm.

Trong phiên giao dịch ngày 4.11, khối ngoại mua vào khoảng hơn 2.198 tỉ đồng và bán ra hơn 2.250 tỉ đồng, tương ứng bán ròng nhẹ 51,72 tỉ đồng trên cả 3 sàn. Trong đó HOSE bán ròng 48,19 tỉ đồng, HNX mua ròng 7,79 tỉ đồng, UPCoM bán ròng 11,31 tỉ đồng.

Dòng vốn ngoại tập trung gom mạnh bộ đôi FPT (mua ròng hơn 187 tỉ đồng), Tập đoàn Masan MSN (mua ròng 176,81 tỉ), cùng nhóm ngân hàng: CTG, SHB, VIB, thép (HPG) và chứng khoán (VND, VIX).

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng của khối ngoại tập trung ở một số mã ngân hàng như MBB bị bán ròng 10,43 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 200 tỉ đồng; hay ACB, HDB, STB. Các mã thuộc ngành lọc hóa dầu (BSR) và bất động sản (DXG) cũng bị bán ròng.

Dù bị khối ngoại bán ròng mạnh, cầu nội dồi dào vẫn hấp thụ toàn bộ lượng cung này, giúp DXG đóng cửa tăng trần (tăng 6,57%) và MBB, ACB, HDB, STB đều đóng cửa tăng từ 1,2% đến 1,85%.