Loạt ngân hàng báo lãi 'khủng' trong quý 3, vì sao giá cổ phiếu vẫn giảm

Báo cáo tài chính của 27/28 ngân hàng được niêm yết trên sàn chứng khoán cho thấy, tổng doanh thu của các ngân hàng trong quý 3/2026 đạt 221.133 tỉ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2,62% so với quý 2.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, các ngân hàng đạt doanh thu 626.177 tỉ đồng, tăng 19,41% so với cùng kỳ.

Với doanh thu khả quan, bức tranh lợi nhuận của các ngân hàng trong quý 3 và 9 tháng năm 2026 cũng khá sáng sủa. Trong quý 3/2026, 27 ngân hàng đạt tổng lợi nhuận (trước thuế) là 105.849 tỉ đồng, tăng 21,09% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả 27/27 ngân hàng đều kinh doanh có lãi.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, tổng lợi nhuận của các ngân hàng đạt tới 311.067 tỉ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

Có tới 6 ngân hàng đạt mức lợi nhuận trên 10.000 tỉ đồng, gồm các ngân hàng: Vietinbank (mã chứng khoán: CTG); Vietcombank (mã chứng khoán: VCB); MBBank (mã chứng khoán: MBB); VPBank (mã chứng khoán: VPB); BIDV (mã chứng khoán: BID) và Techcombank (mã chứng khoán: TCB).

Trong số này, Vietinbank trở thành "quán quân" về lợi nhuận trong quý 3/2026 với lợi nhuận ròng đạt 13.688 tỉ đồng, cao hơn ngân hàng xếp thứ 2 là Vietcombank tới hơn 2.000 tỉ đồng.

Ngân hàng xếp thứ 3 là VPBank với lợi nhuận quý 3/2026 đạt 11.030 tỉ đồng.

Bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng quý 3/2026 và 9 tháng năm 2026 ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Lũy kế 9 tháng của năm 2026, 6 ngân hàng này cũng đang báo mức lợi nhuận trên 20.000 tỉ đồng. Trong số đó, Vietcombank vẫn giữ ngôi vương về lợi nhuận lũy kế của 9 tháng với trên 40.000 tỉ đồng. Vietinbank xếp thứ 2 với 39.556 tỉ đồng. Các ngân hàng còn lại báo lợi nhuận trong 9 tháng từ 28.915 - 30.518 tỉ đồng.

Ngoài ra, 4 ngân hàng khác gồm HDBank, ACB, SHB, LPB đều báo cáo mức lợi nhuận lũy kế 9 tháng năm 2026 trên 10.000 tỉ. 10 ngân hàng nói trên chiếm 83,11% tổng lợi nhuận toàn ngành ngân hàng.

Lợi nhuận "khủng", vì sao giá cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn giảm?

Trong khi doanh thu và lợi nhuận quý 3/2026 của ngành ngân hàng đều tăng trưởng trên 20% thì 20/27 cổ phiếu của các ngân hàng đều đi xuống.

21/27 mã (77,8%) giảm giá tính từ cuối quý 2 đến hết tháng 10.2026 và toàn bộ 27/27 mã đều đang giao dịch dưới đỉnh năm 2026 với mức sụt giảm trung bình là 18,72%.

Bức tranh lợi nhuận của ngành ngân hàng cho thấy, thực tế lợi nhuận ngành ngân hàng đã đạt đỉnh vào quý 2/2026 với mức lợi nhuận đạt 110.958 tỉ đồng.

Bước sang quý 3, dù doanh thu tăng thêm 5.643 tỉ đồng so với quý trước, song lợi nhuận lại giảm 5.109 tỉ đồng, khoảng 4,6% so với quý trước đó.

10 ngân hàng có giá cổ phiếu giảm sâu nhất trong quý 3/2026, số liệu tính đến 30.10.2026 ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Doanh thu các ngân hàng tăng nhưng lợi nhuận lại quay đầu giảm là do chi phí hoạt động và trích lập dự phòng của các ngân hàng tăng vọt từ 104.531 tỉ đồng của quý 2 lên 115.284 tỉ đồng vào quý 3, tức tăng thêm 10.753 tỉ đồng, tương đương 10,29% so với quý liền trước và 24,52% so với cùng kỳ năm trước - tốc độ tăng gấp gần 4 lần tốc độ tăng của doanh thu.

Điều này cho thấy, áp lực chi phí vốn huy động và áp lực trích lập dự phòng nợ xấu phát sinh trong quý 3 đang "ăn mòn" trực tiếp vào lợi nhuận cốt lõi của các ngân hàng. Đây là tín hiệu thiếu tích cực với các nhà đầu tư.

Trong số này, chỉ tính riêng 3 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, BIDV), tổng chi phí hoạt động và dự phòng tăng 7.627 tỉ đồng, chiếm tới 70,9% tổng mức tăng chi phí và dự phòng của cả 27 ngân hàng cộng lại.

Hệ quả là lợi nhuận của Vietcombank giảm tới 35,6% so với quý liền trước từ 17.419 tỉ đồng của quý 2 xuống 11.217 tỉ đồng quý 3. Vietinbank cũng giảm 7,06%, từ 14.728 tỉ đồng xuống 13.688 tỉ đồng.

Giá cổ phiếu của 3 ngân hàng thuộc nhóm Big 4 đều ghi nhận giảm trong quý 3. Trong đó, giá cổ phiếu của Vietinbank (CTG) giảm 10,26%; BIDV (BID) giảm 8,36%; Vietcombank (VCB) giảm 5,97%. Mức giảm từ đỉnh giá năm 2026 của 3 ngân hàng này từ 27,96 - 36,22%.

Trong bức tranh chung toàn thị trường, dòng tiền dường như đã đón đầu kết quả kinh doanh của cả năm trong nửa đầu năm khi giá cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh vào quý 2. Vietcombank tăng 8,92%; BIDV tăng 10,26% hay VBB tăng 45,44%… Do vậy, bước sang quý 3, nhà đầu tư có xu hướng chốt lời, đẩy giá cổ phiếu các ngân hàng đi xuống trong bối cảnh suy giảm chung của toàn thị trường.