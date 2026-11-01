Thêm hơn 1 triệu tỉ được gửi vào các ngân hàng

Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, tính tới cuối tháng 8.2026, tổng số tiền gửi của người dân tại các ngân hàng lên tới 11,434 triệu, tăng 10,63% so với số liệu vào cuối năm 2025.

Nếu so với con số của tháng liền trước (tháng 7.2026), trong 1 tháng, người dân đã gửi thêm 213.780 tỉ đồng vào các ngân hàng.

Nếu tính trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng số tiền người dân gửi vào các ngân hàng đã tăng thêm hơn 10%, tương đương hơn 1 triệu tỉ đồng.

Số tiền người dân, các doanh nghiệp gửi vào các ngân hàng vẫn tiếp tục tăng ẢNH: GIA HÂN

Số liệu thống kê cũng cho thấy, trong tháng 8, tiền gửi của các tổ chức kinh tế tại các ngân hàng cũng bắt đầu tăng trở lại sau khi giảm nhẹ trong tháng trước đó.

Theo đó, trong tháng 8, số tiền các tổ chức kinh tế gửi tại ngân hàng tăng lên 6,34 triệu tỉ đồng, tăng 96.345 tỉ đồng so với tháng liền trước. So với cuối năm trước, tiền gửi của doanh nghiệp vào ngân hàng tăng khoảng 2,54%. Tuy nhiên, tiền gửi của doanh nghiệp tăng khá chậm so với mức tăng trưởng tiền gửi của người dân tại các ngân hàng.

Giải trình tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội tại Quốc hội hôm qua 31.10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nói người dân gửi nhiều tiền vào ngân hàng bởi người dân vẫn tin tưởng hệ thống.

Theo thống đốc, tiền gửi ngắn hạn chiếm 80% tổng tiền gửi. Tuy nhiên, người dân lại quay vòng liên tục, nên thực tế tiền gửi dài hạn và mang tính ổn định.

Thực tế, số tiền gửi của người dân tại các ngân hàng có xu hướng tăng kể từ tháng 3 khi lãi suất huy động của các ngân hàng tăng. Nhiều ngân hàng đã trả lãi kỳ hạn 6 - 12 tháng ở mức cao hơn nhiều so với biểu niêm yết công khai. Mức lãi suất tiết kiệm có thời điểm lên tới trên 9%.

Cuối tháng 10 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước nhiều lần có công văn thúc các ngân hàng giảm mặt bằng lãi suất. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết tối thiểu 0,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên; đồng thời yêu cầu giảm lãi suất cho vay khách hàng, trong đó tập trung giảm từ 1,5 - 2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên.

Sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, dù giảm lãi suất trên biểu niêm yết về mức 6,6 - 7%/năm, nhiều ngân hàng đang khát vốn vẫn lách quy định bằng cách cộng thêm biên độ ưu đãi từ 1 - 3%/năm, đẩy lãi suất huy động thực tế vượt ngưỡng 8,3% đến trên 9%/năm.

Giải trình trước Quốc hội ngày hôm qua, Thống đốc Phạm Đức Ấn cũng nói thêm: sau này, khi thị trường vốn phát triển, có sức hấp dẫn hơn, bảo đảm tính an toàn để người dân có thể đầu tư vào thì chắc chắn sự cân bằng sẽ khác đi.