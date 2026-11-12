Cổ phiếu FPT tiếp tục bị khối ngoại xả hàng, thủng mốc 50.000 đồng/cổ phiếu

Phiên giao dịch ngày 12.11 của chứng khoán Việt Nam chứng kiến trạng thái giằng co và phân hóa khi VN-Index chịu áp lực điều chỉnh lùi về 1.734,75 điểm, giảm 12,15 điểm so với chốt phiên hôm qua. Trên sàn HOSE ghi nhận 203 mã cổ phiếu giảm, chỉ 103 mã cổ phiếu tăng giá.

Thanh khoản khớp lệnh toàn sàn HOSE đạt 10.331,43 tỉ đồng, giảm 18,5% so với trung bình 20 phiên gần đây.

Trong phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại ghi nhận mức bán ròng hơn 876 tỉ đồng trên HOSE, toàn thị trường lên tới gần 928 tỉ đồng. Trong đó, riêng rổ VN30 bị khối ngoại bán ròng hơn 624 tỉ đồng.

Tính chung 10 phiên gần nhất trên HOSE, khối ngoại có 3 phiên mua ròng và 7 phiên bán ròng với tổng giá trị lũy kế hơn 2.615 tỉ đồng.

Khối ngoại xả hàng cổ phiếu mạnh nhất trong 1 tháng trở lại đây ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong phiên giao dịch ngày 12.11, khối ngoại mua ròng cổ phiếu của HDBank khoảng hơn 60 tỉ đồng. Tiếp đó là các mã cổ phiếu của Tập đoàn Masan - MSN (hơn 41 tỉ đồng); Công ty xây dựng Coteccons - CTD (hơn 28 tỉ đồng); Công ty Vinhomes - VHM (hơn 23 tỉ đồng) và Ngân hàng Á Châu - ACB (hơn 23 tỉ đồng).

Dữ liệu lịch sử 20 phiên cho thấy khối ngoại đang duy trì chuỗi gom ròng cổ phiếu của Công ty cổ phần điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 (mã chứng khoán: NT2). Khối đã mua ròng 12 phiên, lũy kế 100 tỉ đồng với cổ phiếu này. Tương tự là cổ phiếu Ngân hàng quốc tế VIB (mã chứng khoán: VIB) với 11 phiên mua ròng, lũy kế 231,3 tỉ đồng. Cổ phiếu Vietinbank (mã chứng khoán: CTG) mua ròng 10 phiên, lũy kế 361,2 tỉ đồng.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu FPT bị bán ròng tới gần 450 tỉ đồng, cao hơn 4 lần mã cổ phiếu đứng thứ 2 là KDH bị bán ròng hơn 107 tỉ đồng, chiếm tới hơn 51% quy mô bán ròng toàn sàn HOSE. Đây cũng là phiên thứ 6 liên tiếp cổ phiếu tập đoàn này bị bán ròng. Lũy kế 20 phiên gần đây, khối ngoại đã bán ròng 2.185,3 tỉ đồng cổ phiếu FPT.

Việc khối ngoại liên tục xả ròng đã đẩy giá cổ phiếu FPT liên tục giảm. Chốt phiên giao dịch ngày 12.11, giá cổ phiếu FPT đã bị tụt xuống khỏi mốc 50.000 đồng, chỉ còn 49.550 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu FPT bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày 12.11 ĐỒ HỌA: LÊ HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Trong phiên 3.11, cổ phiếu FPT từng chạm mức thấp nhất 49.55 trước khi rút chân và bùng nổ tăng trần lên 53.900 đồng vào phiên 4.11. Theo dự đoán, nếu giữ vững vùng đấy này và khối ngoại giảm tốc độ bán ròng, cổ phiếu FPT có xác suất cao phục hồi về vùng trên 50.000 đồng. Ngược lại, nếu khối ngoại tiếp tục xả hàng, giá cổ phiếu FPT có thể sẽ bị đẩy sâu về vùng 47.000 - 48.000 đồng/cổ phiếu.

Trên toàn thị trường, dòng tiền khớp lệnh phân bổ tập trung vào 2 trụ cột chính là rổ VN30 (5.073 tỉ đồng, chiếm 49,1%) và Mid-cap VNMID (4.623 tỉ đồng, chiếm 44,8%).

Ba nhóm ngành thu hút thanh khoản lớn nhất thị trường trong phiên giao dịch ngày 12.11 là cổ phiếu của ngành tài chính (4.318 tỉ đồng); ngành ngân hàng (2.618 tỉ đồng) và bất động sản (2.211 tỉ đồng).

Xét về hiệu suất vốn hóa trong nhóm thanh khoản cao, ngành xây dựng và vật liệu xây dựng dẫn đầu đà tăng (tăng 0,29%, khối ngoại mua ròng 43,25 tỉ đồng). Ngược lại, ngành phần mềm và dịch vụ điện toán chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất (giảm 2,35%, khối ngoại bán ròng 452 tỉ đồng).