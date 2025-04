Cổ phiếu thủy sản, dệt may nằm sàn la liệt, VN-Index giảm hơn 82 điểm

Đóng cửa phiên giao dịch sáng 3.4, chỉ số VN-Index giảm 82,28 điểm, tương đương giảm 6,24% xuống 1.235,55 điểm. Với mức giảm này thì đây là một trong ba phiên giảm mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Chỉ riêng sàn HOSE có hơn 200 cổ phiếu lao dốc xuống giá sàn.

Tương tự, cổ phiếu bị bán giảm hết biên độ xuống sản trên HNX cũng gia tăng với gần 50 mã, đưa HNX-Index chốt phiên sáng giảm 7,04%, tương ứng giảm 16,76 điểm xuống 221,37 điểm. Dẫn đầu mức giảm trong sáng là nhóm cổ phiếu của các doanh nghiệp xuất khẩu như thủy sản, dệt may, đồ gỗ... Trong đó, các cổ phiếu thủy sản đều bị nằm sàn như ASM của Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai, ABT của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre. ACL của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang, AGM của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang, ANV của Công ty cổ phần Nam Việt...

Chứng khoán sáng 3.4 lao dốc khi hàng trăm cổ phiếu nằm sàn ẢNH: NGỌC THẮNG

Tâm lý bán tháo nhiều cổ phiếu diễn ra ngay từ đầu phiên và càng về sau càng lan rộng ở tất cả nhóm ngành. Thế nhưng không dừng lại ở đó, các nhà đầu tư đã vội vàng bán tháo luôn nhóm cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp khác như cổ phiếu ngân hàng CTG, BID, cổ phiếu thép Hòa Phát, FPT, MWG của Thế Giới Di Động, GVR của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, PLC của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam... khiến các mã này cũng bị kéo xuống giá sàn.

Đáng chú ý, giá trị giao dịch trên thị trường tăng cao khi chỉ mới buổi sáng nhưng sàn HOSE đã có hơn 31.244 tỉ đồng được giao dịch và sàn Hà Nội giao dịch đạt hơn 1.639 tỉ đồng. Tổng giá trị giao dịch của thị trường chỉ trong buổi sáng đã gần gấp đôi so với phiên trước.

Đà bán tháo cổ phiếu tại Việt Nam gia tăng sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump vào rạng sáng 3.4 (giờ Việt Nam) về việc áp thuế đối ứng với 60 quốc gia có thặng dư thương mại cao, trong đó Việt Nam bị áp mức thuế lên đến 46%.