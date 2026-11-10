'Cò' phòng khám khai đưa tiền cho cán bộ để 'đẹp lòng nhau' chứ không phải hối lộ

Chiều 10.11, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị mức án đối với loạt cựu cán bộ y tế trong vụ bê bối cấp phép hàng trăm cơ sở khám bệnh, bán thuốc trên địa bàn.



Các bị cáo tại phiên tòa ngày 10.11 ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu phó phòng bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù vì nhận hối lộ

Bị cáo Tô Tử Anh, cựu Phó phòng Quản lý hành nghề y (Sở Y tế Hà Nội), bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù, về tội nhận hối lộ. Cùng tội danh, còn có 8 người khác, hầu hết là cựu cán bộ, nhân viên y tế, bị đề nghị án tù giam hoặc án treo.

7 bị cáo còn lại, gồm 2 cựu nhân viên sở Y tế và 5 người môi giới tự do, bị đề nghị mức án từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù, về tội môi giới hối lộ.

Viện kiểm sát cũng đề nghị tòa buộc các bị cáo phải nộp lại tiền hưởng lợi, khoảng hơn 4 tỉ đồng, đồng thời đề nghị trả lại tiền với những người đã nộp thừa.

Theo cáo buộc, 686 phòng khám, quầy thuốc tư nhân tại Hà Nội đã thông qua 5 môi giới tự do để đưa tiền cho cán bộ phụ trách cấp phép. Một số cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện, số khác thì lo ngại bị gây khó dễ khi làm thủ tục.

Nhóm môi giới bị xác định đã nhận tổng cộng 8,67 tỉ đồng từ các cơ sở này để móc nối với cán bộ sở Y tế, lo thủ tục cấp phép. Sau khi chuyển tiền cho những người liên quan, họ giữ lại khoảng 850 triệu đồng hưởng lợi.

Trong khi đó, nhóm cựu cán bộ thuộc Sở Y tế Hà Nội bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng hơn 3,5 tỉ đồng. Riêng ông Tô Tử Anh nhận hơn 1,2 tỉ đồng.

Đối với các chủ phòng khám, nhà thuốc, dù đưa tiền nhưng họ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; vì được xác định ở thế bị động, phải chi tiền để tránh bị gây khó dễ hoặc trả lại hồ sơ nhiều lần, đồng thời đã tích cực hợp tác khai báo.

Bị cáo Tô Tử Anh ẢNH: PHÚC BÌNH

Bị cáo: Đưa tiền cho "đẹp lòng nhau" chứ không phải hối lộ

Trong số những đầu mối trung gian có Nguyễn Thị Thu Hoài, người nhận gần 1 tỉ đồng của các phòng khám, bị xác định bớt lại 300 triệu hưởng riêng.

Nữ bị cáo khai làm dịch vụ "tư vấn trọn gói" cấp phép cho các phòng khám. Không chỉ mua sắm thiết bị và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, Hoài còn nhờ các chuyên gia giỏi để đưa ra lời khuyên chuyên môn.

Một trong những chuyên gia "rất vững nghiệp vụ, thâm niên cao", được Hoài tin tưởng là ông Tô Tử Anh. Song, bị cáo khẳng định nhờ ông Tử Anh kiểu "làm ngoài giờ" chứ không phải thấy có chức quyền mà nhờ vả không trong sáng.

Nữ bị cáo cho biết, tiền đưa cho ông Tử Anh hoàn toàn là "phí tư vấn", chè nước xăng xe chứ không phải hối lộ, xong việc thì cảm ơn "cho mọi người cùng thoải mái, đẹp lòng nhau" chứ không bao giờ đòi. Và dù nhận tiền, nhưng Hoài nói ông Tử Anh vẫn làm đúng luật.

Hội đồng xét xử phân tích rằng, cán bộ mà có hành vi nhận tiền từ các cơ sở đang bị thẩm định, thì dù dưới bất kỳ danh nghĩa nào, tiền tư vấn hay cảm ơn, đều là vi phạm pháp luật.

Về phía mình, ông Tử Anh khẳng định không nhận tiền từ cấp dưới hay qua lái xe như cáo trạng quy buộc. Bị cáo chỉ thừa nhận cầm tiền của một số cơ sở sau khi tư vấn chuyên môn cho họ sắp xếp cơ sở vật chất.

Tuy nhiên, việc nhận tiền xuất phát từ suy nghĩ đơn giản đó là tiền xăng xe, thuốc nước, không quan niệm là tiền hối lộ.

Ban đầu bị cáo xin trừ đi khoảng 8 triệu đồng là tiền mình đổ xăng mỗi lần đi cơ sở tư vấn, nhưng sau đó rút lại yêu cầu. Ông Tử Anh được xác định đã nộp lại phần lớn tiền hưởng lợi, hứa sẽ vay mượn, cùng vợ con khắc phục nốt.