Loạt vi phạm cấp phép khoáng sản tại Bộ NN-MT, doanh nghiệp âm vốn vẫn được duyệt

Theo cơ quan thanh tra, từ năm 2020 - 2025, Bộ TN-MT (nay là Bộ NN-MT) đã tổ chức đấu giá thành công 10 khu vực khoáng sản, cấp 85 giấy phép thăm dò khoáng sản và cấp 226 giấy phép, quyết định khai thác khoáng sản.

Thông báo kết luận thanh tra do Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường ký ban hành ẢNH: TTCP

Doanh nghiệp âm vốn vẫn được cấp phép

Kết quả thanh tra cho thấy có 2/10 hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản có vi phạm, liên quan đến việc phê duyệt bước giá, tiền đặt trước không đúng thẩm quyền; ban hành kế hoạch đấu giá, tổ chức đấu giá chưa phù hợp với kỳ quy hoạch khoáng sản và diện tích quy hoạch (mỏ Hòn Giỗ quy hoạch 30 ha nhưng đấu giá 41,34 ha).

Đặc biệt, việc tổ chức đấu giá không bảo đảm nguyên tắc công khai và không thực hiện đúng trình tự, thủ tục đấu giá.

Cơ quan thanh tra cũng thanh tra 17 hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, xác định có đến 16 hồ sơ vi phạm về công khai thông tin, quy hoạch, thẩm định hồ sơ, thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Trong số này, Bộ NN-MT cấp giấy phép thăm dò khoáng sản cho Công ty TNHH Vàng Phước Sơn trong khi vốn chủ sở hữu đang bị âm, vi phạm quy định tại luật Khoáng sản; đồng thời cấp giấy phép thăm dò cho Công ty cổ phần Vôi công nghiệp Việt Nam 219 khi hồ sơ không có văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu.

Vẫn theo kết luận, qua thanh tra 42 hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản, Thanh tra Chính phủ xác định 30 hồ sơ có hành vi vi phạm, gồm 6 giấy phép tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản không đúng quy định, 1 giấy phép không phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo thẩm quyền.

Ngoài ra, có 2 giấy phép được cấp khi chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, 2 giấy phép được cấp khi tổ chức không đảm bảo điều kiện vốn chủ sở hữu.

Có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra

Kết luận thanh tra cũng cho thấy có 16/42 giấy phép được cấp, gia hạn, điều chỉnh giấy phép chậm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

2 giấy phép được cấp có thời hạn khai thác không đúng với quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hết hạn. Một giấy phép được cấp có diện tích khu vực khai thác vượt so với xác nhận của hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia.

Cùng với đó, 1 giấy phép điều chỉnh cho Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao, xác định việc công ty thu hồi đá thải (khoảng sản đi kèm trong trữ lượng giấy phép được cấp) khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định việc sử dụng.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công thương chỉ đạo Cục Địa chất và Khoáng sản kiểm tra, rà soát việc tính tiền cấp quyền khai thác đối với 6 giấy phép được nêu trong kết luận để tính đúng, tính đủ theo quy định, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố và Cục Địa chất và Khoáng sản rà soát những trường hợp tính tiền cấp quyền khai thác đối với các giấy phép đã cấp tương tự, bảo đảm xác định đúng, đủ số tiền phải nộp.

Cơ quan thanh tra kiến nghị rà soát các giấy phép có vi phạm về quy hoạch, nguyên tắc cấp phép, điều kiện vốn chủ sở hữu, báo cáo đánh giá tác động môi trường và những điều kiện đầu tư để tham mưu xử lý theo quy định.

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, địa phương liên quan tiếp tục làm rõ tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân để xử lý theo thẩm quyền.

Trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.