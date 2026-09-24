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    Thời sự

    Thứ trưởng Bộ NN-MT làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội

    Nguyễn Trường
    Nguyễn Trường
    Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Công Thành làm trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

    Sáng 24.9, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

    Thứ trưởng Bộ NN-MT làm trợ lý Bí thư Hà Nội- Ảnh 1.

    Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông (bên phải) trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ cho ông Lê Công Thành

    ẢNH: QUANG THÁI

    Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ NN-MT, làm trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

    Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Nguyễn Trung Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Điều động, chỉ định ông Nguyễn Trung Thành tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Phùng Huy Diễn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Điều động, chỉ định ông Phùng Huy Diễn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định ông Lý Hoàng Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hát Môn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

    Điều động, chỉ định ông Lý Hoàng Kiên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú nhiệm kỳ 2026 - 2031.

    Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, khối lượng công việc rất lớn và nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ.

    Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ phải thực sự đi trước một bước. Yêu cầu không chỉ là kiện toàn đủ cán bộ, mà quan trọng hơn là đúng người, đúng việc, phát huy được năng lực, sở trường và chịu trách nhiệm bằng kết quả cụ thể. Mỗi quyết định điều động, phân công cán bộ phải tạo ra chuyển biến mới trong công việc.

    Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Công Thành cho biết sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của các lãnh đạo thành phố; chấp hành nghiêm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, sự phân công của tổ chức và quy chế làm việc của cơ quan.

    Đồng thời sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Thành ủy giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

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