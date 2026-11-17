Luôn tạo bất ngờ cho học sinh

Một buổi sáng, khi bước vào lớp học 46 em, cô Nguyễn Thị Thoa, Trường THCS, THPT Hiếu Tử (ấp Ô Đùng, xã Tập Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) nhắc đến năm 1946 với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Lúc này, nhiều học sinh (HS) nghĩ rằng bạn có số thứ tự 46 sẽ được gọi lên dò bài. Tuy nhiên, cô giáo bất ngờ thông báo: "Vì toàn quốc kháng chiến nên cả lớp cũng phải hưởng ứng bằng cách cùng lấy giấy ra để làm bài kiểm tra 15 phút".

Cô Thoa công tác ở Trường THCS, THPT Hiếu Tử được 5 năm ẢNH: NVCC

Hay mới đây, khi lên lớp vào ngày 18.9, cô Thoa giới thiệu cho học trò về ngày 18.9.1976 - dấu mốc thành lập TP.Đà Lạt trực thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ. Ngay sau đó, cô thông báo, HS mang họ Lâm trong lớp sẽ lên bảng dò bài.

Những clip gọi HS dò bài độc đáo của cô Thoa thường được chia sẻ ở kênh mạng xã hội "Cô Thoa Phù Thủy" thu hút hàng triệu lượt xem.

'Mình phải thay đổi trước'

Trước khi được cộng đồng biết đến với cách dạy học giàu sáng tạo, cô Thoa từng có nhiều trăn trở. Xuất thân từ gia đình làm nông, cô đã rất nỗ lực học tập để trở thành giáo viên. Vì vậy, thời gian đầu, cô khá khắt khe với HS, kỳ vọng các em phải cố gắng thật nhiều như bản thân mình ngày xưa.

Tuy nhiên, càng lên lớp, cô Thoa càng nhận ra HS có tâm lý chung là rất sợ môn lịch sử, xem đây là môn phụ… "Muốn các em thay đổi thì bản thân mình phải thay đổi trước. Thay vì ép các em vào khuôn mẫu cứng nhắc, tôi quyết định đổi mới, làm điều gì đó lạ hơn, vui hơn trong giảng dạy để làm cho HS thích học lịch sử", cô Thoa chia sẻ.

Các học sinh luôn mong chờ đến tiết lịch sử của cô Thoa và đó chính là hạnh phúc của giáo viên đứng lớp ẢNH: NVCC

Ban đầu, cô còn khá e ngại nếu "làm mới" thì có thể sẽ không đảm bảo được thời lượng lên lớp, chậm trễ chương trình và liệu ban giám hiệu nhà trường có đồng ý không? Thầy Nguyễn Văn Hiếu, Hiệu trưởng Trường THCS, THPT Hiếu Tử, khi đó đã chia sẻ với cô Thoa: "HS không chỉ cần kiến thức, mà còn cần tâm lý thoải mái, không khí vui tươi khi bước vào bài học. Em cứ làm, thầy ủng hộ". Câu động viên của thầy hiệu trưởng khiến cô như trút được "tảng đá" trong lòng, từ đó mạnh dạn đổi mới.

Không chỉ sáng tạo trong cách gọi HS dò bài liên kết với các sự kiện lịch sử, cô Thoa còn mang đến lớp nhiều trò chơi thú vị. Chẳng hạn, ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cô cho HS "hái lộc đầu năm" bằng những bao lì xì đỏ. Bên trong bao lì xì, ngoài câu hỏi dò bài, còn có phiếu miễn dò bài vào lần sau, hoặc phiếu nhận điểm cộng…

Cô Thoa được nhiều học sinh yêu mến vì luôn mang đến những bất ngờ ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, cô giáo còn thay đổi cách làm mã đề kiểm tra. Thay vì chỉ làm 1, 2 mã đề, cô làm 20 - 30 mã đề khác nhau, mỗi mã có ý nghĩa riêng. Khi các em chuẩn bị làm bài thì mới biết số lượng mã đề, bạn nào cũng vỡ òa, tạo không khí vui vẻ và giúp giảm căng thẳng.

Những "chiêu" gọi HS trả bài hay cách làm mã đề kiểm tra độc lạ của cô Thoa vừa là cách để HS ôn lại kiến thức lịch sử, vừa tạo thói quen chủ động ôn bài trước khi đến lớp.

Kim chỉ nam dạy học

Cô Thoa bắt đầu mê môn lịch sử từ những năm THCS. Duyên chọn ngành sư phạm của cô đến từ lòng ngưỡng mộ và kính trọng thầy cô giáo của mình.

"Một phần khác, vì gia đình chúng tôi làm nông, công việc khá vất vả nên cũng mong con trở thành giáo viên. Hồi nhỏ, con gái bị tai nạn mất ngón tay cái ở bàn tay trái, nên chúng tôi nghĩ con không làm ruộng được", bà Thạch Thị Hưng (68 tuổi, mẹ cô Thoa) chia sẻ lý do động viên con theo nghiệp dạy học.

Cô Thoa và mẹ - người động viên con theo nghiệp nhà giáo ẢNH: NVCC

Lúc sinh thời, cha của cô Thoa luôn dặn dò: "Với học trò, con thương nó là nó thương con" và cô luôn lấy đó làm kim chỉ nam trong nghề. Theo cô, môn lịch sử nếu biết cách học thì rất sinh động, không khô khan như mọi người nghĩ. "Lịch sử đặc biệt ở chỗ không chỉ dạy HS ghi nhớ quá khứ, mà dạy các em hiểu về cội nguồn để biết ơn và thấu hiểu quy luật cuộc sống để trưởng thành. Đó là môn học làm sâu sắc thêm tâm hồn các em", cô Thoa chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường đổi mới trong cách dạy học của cô Thoa, thầy Nguyễn Văn Hiếu cho biết: "Các đổi mới, sáng tạo của cô Thoa không đơn giản để thành công. Ban đầu, cô giáo cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều và hoài nghi của đồng nghiệp, mọi người cho rằng cô chỉ "bày trò" cho HS vui".

Theo thầy Hiếu, một số đồng nghiệp không hoặc chưa đặt mình vào tâm thế luôn đổi mới để hiểu rằng việc làm mới môn học có thể bắt đầu từ những điều tưởng như đơn giản như cách gọi HS kiểm tra kiến thức cũ bằng nhiều hình thức linh hoạt, hay cách lập mã đề sáng tạo... Những thay đổi nhỏ tạo sự hứng thú học tập, kích thích tính chủ động của HS; các em luôn mong chờ đến tiết lịch sử của cô Thoa và đó chính là hạnh phúc của giáo viên đứng lớp.