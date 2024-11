Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 12.11.2024

- TP.HCM: Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội - UBND TP.Thủ Đức chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Sơn Tân (ngụ 397 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân) theo phiếu chuyển (PC) 139/PC-TN ngày 25.4.2023; Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Phan Hoàng Long (ngụ 22/150 Huỳnh Đình Hai, P.24, Q.Bình Thạnh) theo PC 151/PC-TN ngày 25.4.2023; Sở Công thương TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Võ Toàn Thắng (ngụ số 36, lô J, cư xá Phú Lâm D, P.10, Q.6) theo PC 153/PC-TN ngày 25.4.2023; Công an H.Bình Chánh chưa trả lời đơn của bà Phạm Thị Đào (ngụ B11/30, ấp 2, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) theo PC 157/PC-TN ngày 25.4.2023.



- Bình Dương: Công an tỉnh Bình Dương chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Chí Linh (ngụ số 125, đường 11, KDC Hiệp Thành 3, P.Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 110/PC-TN ngày 4.4.2023; Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Dương chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Lan (ngụ 480 Nguyễn Chí Thanh, P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một) theo PC 155/PC-TN ngày 25.4.2023.

- Bình Phước: Công an H.Lộc Ninh chưa trả lời đơn của ông Trần Đình Cường (ngụ 18/12 đường số 3, tổ 7, KP.2, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức, TP.HCM) theo PC 141/PC-TN ngày 25.4.2023.

- Đà Nẵng: Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.Đà Nẵng chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hảo (ngụ tổ 2, KP.Kim Hải, P.Kim Dinh, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) theo PC 127/PC-TN ngày 4.4.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.