Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 1.4.2024

- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thanh Tiệp (ngụ 160B Nguyễn Tất Thành, khóm 1, P.8, TP.Cà Mau, Cà Mau) và bà Bùi Hồng Cẩm (ngụ số 10, đường 30/4, khóm 7, P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau) theo phiếu chuyển (PC) 308/PC-TN ngày 9.9.2022; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của luật sư Nguyễn Hồng Cơ, Văn phòng luật sư Thuận Luật Sài Gòn (Phòng A1, tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3) theo PC 310/PC-TN ngày 9.9.2022; Công an Q.Bình Thạnh chưa trả lời đơn của bà Võ Thu Nga (ngụ 014, lô S, cư xá Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh) theo PC 316/PC-TN ngày 9.9.2022; Đoàn luật sư TP.HCM (104 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1) chưa trả lời đơn của bà Phạm Thị Nguyệt (ngụ 12/1, KP.1, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức) - Là người đại diện theo ủy quyền của bà Tăng Thị Thu theo PC 323/PC-TN ngày 20.9.2022.



- Bình Dương: TAND tỉnh Bình Dương chưa trả lời đơn của ông Trương Minh Ký và bà Ngô Thị Vui (ngụ KP.Bình Phước A, P.Bình Chuẩn, TP.Thuận An) theo PC 305/PC-TN ngày 9.9.2022; Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bình Dương chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Hương Thảo (ngụ 294 Cách Mạng Tháng Tám, KP.2, P.Vĩnh Lợi, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) theo PC 339/PC-TN ngày 20.9.2022; Công an H.Phú Giáo chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Xuyến (ngụ thửa đất số 6, ấp 7, xã An Linh, H.Phú Giáo) theo PC 354/PC-TN ngày 30.9.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.