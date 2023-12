Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 18.12.2023

- TP.HCM: TAND Q.1 chưa trả lời đơn của ông Triệu Bửu Phước (ngụ 180/22 Lạc Long Quân, P.10, Q.11) theo phiếu chuyển (PC) 117/PC-TN ngày 10.5.2022; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Minh Trang (ngụ 355/30 Kênh Tân Hóa, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) theo PC 119/PC-TN ngày 10.5.2022; Công an Q.3 chưa trả lời đơn của ông Cam Quốc Chiêu (ngụ 674/24 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5); UBND H.Cần Giờ chưa trả lời đơn của ông Hồ Văn Xuân (ngụ xã Thạnh An, H.Cần Giờ) theo PC 126/PC-TN ngày 10.5.2022; Công ty TNHH Cloudeats Việt Nam (tầng 1, số 41-47 Đông Du, Q.1, TP.HCM) chưa trả lời đơn của ông Trần Như Phước (ngụ 15, đường 21, P.An Khánh, TP.Thủ Đức) theo PC 128/PC-TN ngày 20.5.2022; UBND P.Hiệp Thành, Q.12 chưa trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Thúy Loan và bà Huỳnh Thị Thúy Phương (ngụ số 232/22/10, tổ 50A-50B, P.Hiệp Thành, Q.12) theo PC 141/PC-TN ngày 20.5.2022; Công an Q.1 chưa trả lời đơn của bà Triệu Thị Linh Huệ (ngụ 16/6 Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1) theo PC 146/PC-TN ngày 20.5.2022.



- Khánh Hòa: TAND tỉnh Khánh Hòa chưa trả lời đơn của bà Phan Thị Kim Thoa (ngụ 52/6 Thành Hồ, xã Diên Phước, H.Diên Khánh) theo PC 147/PC-TN ngày 20.5.2022.

- Đồng Nai: Cơ quan CSĐT - Công an H.Định Quán chưa trả lời đơn của ông Trần Huy Thơ (ngụ tổ 4, ấp 5, xã Thanh Sơn, H.Định Quán) theo PC 108/PC-TN ngày 10.5.2022; Công an H.Định Quán chưa trả lời đơn của bà Bùi Thị Thanh Uyên (ngụ ấp Tân Lập, xã Phú Túc, H.Định Quán) theo PC 144/PC-TN ngày 20.5.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.