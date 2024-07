Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 22.7.2024

- TP.HCM: Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn (19 - 21 - 23 - 25 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Phương Lang (ngụ 69 Điện Biên Phủ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang) và một số người dân khác có tên trong đơn theo phiếu chuyển (PC) 516/PC-TN ngày 15.12.2022; TAND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Hoàng Đức Long (ngụ 30/22 Tân Quý, P.Tân Quý, Q.Tân Phú) theo PC 523/PC-TN ngày 20.12.2022; UBND P.17, Q.Bình Thạnh chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Thông (ngụ thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ, H.Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 524/PC-TN ngày 20.12.2022; UBND TP.Thủ Đức chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thường (ngụ số 105, tổ 5, KP.Mỹ Thành, P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức) theo PC 529/PC-TN ngày 20.12.2022; Công an Q.Tân Bình chưa trả lời đơn của ông Ngô Văn Khiết (ngụ 344 Bắc Hải, P.6, Q.Tân Bình) theo PC 530/PC-TN ngày 20.12.2022; Công ty TNHH SX-TM-DV Phú Thành Pusel (tầng 14, tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TP.HCM) chưa trả lời đơn của bà Ngô Thị Dung (ngụ xóm Ba Đình, xã Hồng Long, H.Nam Đàn, Nghệ An) theo PC 531/PC-TN ngày 20.12.2022.



- Bình Dương: UBND H.Dầu Tiếng chưa trả lời đơn của ông Hoàng Văn Đỉnh (ngụ tổ 11, thôn Phước Hải, xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) theo PC 557/PC-TN ngày 28.12.2022; UBND H.Dầu Tiếng chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Thủy (ngụ ấp Xóm Bền, xã Thanh Tuyền, H.Dầu Tiếng) theo PC 559/PC-TN ngày 28.12.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.