Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 26.5.2025

- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Anh Nga (ngụ số 30/1, đường 755, ấp Gò Nổi, xã An Nhơn Tây, H.Củ Chi, TP.HCM) - Là người đại diện theo ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Lệ theo phiếu chuyển (PC) 460/PC-TN ngày 10.10.2023; ông Lê Minh Khuê (ngụ thôn 1, xã Nhị Hà, H.Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) cùng 17 người dân khác có tên trong đơn theo PC 499/PC-TN ngày 31.10.2023.

- Đồng Nai: Công an TP.Biên Hòa chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Anh Thư (ngụ số 31/2/10, KP.12, P.An Bình, TP.Biên Hòa) theo PC 405/PC-TN ngày 12.9.2023.

- Long An: Công an H.Bến Lức chưa trả lời đơn của ông Ngô Thành Trung (ngụ đường số 03, Khu đô thị 5 sao, ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, H.Cần Giuộc) theo PC 442/PC-TN ngày 20.9.2023; Chi cục Thi hành án dân sự H.Đức Hòa chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Minh Tâm (ngụ ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, H.Đức Hòa) theo PC 450/PC-TN ngày 28.9.2023; Công an H.Bến Lức chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Công Minh và bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên (ngụ ấp 1, xã Mỹ Yên, H.Bến Lức) theo PC 453/PC-TN ngày 28.9.2023.

- Tây Ninh: Công ty điện lực Tây Ninh (607 Cách Mạng Tháng Tám, P.3, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) chưa trả lời đơn của bà Phan Lê Lâm Thảo (ngụ số 4/103, khu phố nội ô B, TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu) theo PC 410/PC-TN ngày 12.9.2023.

- Tiền Giang: Công an tỉnh Tiền Giang chưa trả lời đơn của bà Huỳnh Thị Hồng Phúc (thường trú: ấp 2, xã Cẩm Sơn, H.Cai Lậy; địa chỉ liên hệ: ấp Hòa Trí, xã Long Khánh, TX.Cai Lậy) theo PC 454/PC-TN ngày 28.9.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.