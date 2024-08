Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 26.8.2024

- TP.HCM: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Phạm Nguyễn Quỳnh Như (ngụ 293/18 Tùng Thiện Vương, P.11, Q.8) theo phiếu chuyển (PC) 9/PC-TN ngày 5.1.2023; Sở Y tế TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Tô Thị Tuyết Vân (ngụ C1/13 Phạm Hùng, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) theo PC 17/PC-TN ngày 12.1.2023; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Vũ Quỳnh Hương (ngụ 502 đường D4 Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7) theo PC 18/PC-TN ngày 12.1.2023; Công an Q.Tân Phú chưa trả lời đơn của ông Võ Văn Vân (ngụ 4 Huỳnh Văn Gấm, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú) theo PC 21/PC-TN ngày 12.1.2023.



- Cần Thơ: Công an TP.Cần Thơ chưa trả lời đơn của ông Trần Phú Mỹ Thuận (địa chỉ liên hệ: 20 đường B21, Khu dân cư 91B, P.An Khánh, Q.Ninh Kiều) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 15/PC-TN ngày 5.1.2023.

- Long An: UBND tỉnh Long An chưa trả lời đơn của ông Hoàng Tuấn - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH mỹ phẩm Hoàng Anh (137/58T Âu Dương Lân, P.2, Q.8, TP.HCM) theo PC 23/PC-TN ngày 12.1.2023.

- Ninh Thuận: UBND H.Ninh Phước chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Quý (ngụ thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, H.Thuận Nam) theo PC 4/PC-TN ngày 5.1.2023.

- Phú Yên: UBND TP.Tuy Hòa chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Chí Thanh và bà Nguyễn Thị Thùy Nhi (ngụ 42/13 Nguyễn Huệ, P.5, TP.Tuy Hòa) theo PC 11/PC-TN ngày 5.1.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.