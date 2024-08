Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 19.8.2024

- Hà Nội: Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.Hà Nội chưa trả lời đơn của ông Phạm Quang Du (HKTT: H.Đơn Dương, Lâm Đồng; địa chỉ liên lạc: 60 Bùi Thị Xuân, KP.Tân Phước, P.Tân Bình, TP.Dĩ An, Bình Dương) theo phiếu chuyển (PC) 13/PC-TN ngày 5.1.2023 và ông Bùi Hữu Nguyên (HKTT: 17 Bis Hồ Văn Huê, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM; địa chỉ liên lạc: 15 đường 21, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) theo PC 14/PC-TN ngày 5.1.2023.



- TP.HCM: Công ty CP Gamuda Land (HCMC) (68 đường N1, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM) chưa trả lời đơn của ông Mai Hữu Toàn (ngụ 190/37 Bùi Văn Ngữ, KP.7, P.Hiệp Thành, Q.12) theo PC 5/PC-TN ngày 5.1.2023 và ông Trần Đăng Zen (HKTT: 190/39/3A, KP.7, P.Hiệp Thành, Q.12; địa chỉ liên hệ: Lô E10, khu dân cư Tân Tiến, KP.2A, P.Tân Thới Hiệp, Q.12) theo PC 6/PC-TN ngày 5.1.2023; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Ba (ngụ thôn Thượng Thanh, xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 8/PC-TN ngày 5.1.2023; Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trần Minh Nghĩa và bà Huỳnh Thị Ánh Tuyết (ngụ 87 Trần Hưng Đạo, P.Tân Thành, Q.Tân Phú) theo PC 12/PC-TN ngày 5.1.2023; Công an Q.10 chưa trả lời đơn của ông Phạm Văn Đồng (địa chỉ liên lạc: 340 đường 3 Tháng 2, P.12, Q.10) theo PC 16/PC-TN ngày 5.1.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.