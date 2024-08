Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 5.8.2024

- TP.HCM: Công an Q.8 chưa trả lời đơn của ông Đinh Bá Cương (ngụ 3341 Phạm Thế Hiển, P.7, Q.8) theo phiếu chuyển (PC) 549/PC-TN ngày 20.12.2022; Sở Giao thông vận tải TP.HCM chưa trả lời đơn của Đại diện Ban Quản trị các cư dân khu dân cư Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM theo PC 551/PC-TN ngày 20.12.2022; Công an Q.Gò Vấp chưa trả lời đơn của ông Trần Văn Nhớ (ngụ 29/4B Xuân Thới Sơn 29, H.Hóc Môn) theo PC 552/PC-TN ngày 20.12.2022; Công an Q.Tân Bình chưa trả lời đơn của ông Vũ Ngô Quyền (ngụ 12A/6 KP.Long Điềm, P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) theo PC 554/PC-TN ngày 20.12.2022.



- Đắk Nông: UBND TP.Gia Nghĩa chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thìn (ngụ tổ dân phố 5, P.Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa) theo PC 564/PC-TN ngày 28.12.2022.

- Long An: UBND H.Mộc Hóa chưa trả lời đơn của ông Đoàn Văn Thẩm (ngụ ấp 3, xã Bình Hòa Đông, H.Mộc Hóa) theo PC 522/PC-TN ngày 20.12.2022; Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phúc Vinh (thửa đất số 489, tờ bản đồ số 27, 28 ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, H.Đức Hòa, tỉnh Long An) chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hồng Minh (địa chỉ liên hệ: phòng 1901, lầu 19, tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) theo PC 555/PC-TN ngày 28.12.2022; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An chưa trả lời đơn của ông Phạm Quốc Việt (ngụ 29/3B, KP.3, P.2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) theo PC 561/PC-TN ngày 28.12.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.