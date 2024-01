Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 3.1.2024

- Văn phòng Chính phủ chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Đăng Vang - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam (tầng 8, tòa nhà Sunrise Tower, 187 Nguyễn Lương Bằng, P.Quang Trung, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) theo phiếu chuyển (PC) 163/PC-TN ngày 15.6.2022.

- Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Thế Cường (ngụ số 33, hẻm 16, đường Điện Biên Phủ, P.Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) theo PC 181/PC-TN ngày 15.6.2022; bà Nguyễn Thị Tịnh (ngụ 48/19 Phan Tây Hồ, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) theo PC 187/PC-TN ngày 15.6.2022.

- TP.HCM: Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Ha (ngụ 63/12 Nguyễn Thị Thập, P.Tân Phú, Q.7) theo PC 160/PC-TN ngày 15.6.2022; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Tấn Nguyên (ngụ 402, lô B2, chung cư Nhiêu Lộc C, P.Tân Quý, Q.Tân Phú) theo PC 164/PC-TN ngày 15.6.2022; Công ty CP Tập đoàn Sunshine Sài Gòn (tầng 18, tòa nhà Deutches Haus, 33 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc (ngụ 339/48 Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, TP.HCM) theo PC 170/PC-TN ngày 15.6.2022.

- Bình Dương: UBND xã Long Tân, H.Dầu Tiếng chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Phi Thảo (ngụ C175B, khu phố Bình Đức, P.Lái Thiêu, TP.Thuận An) theo PC 184/PC-TN ngày 15.6.2022.

- Bình Định: UBND thị xã Hoài Nhơn chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Anh (ngụ xóm 1, thôn An Hội, xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn) theo PC 195/PC-TN ngày 15.6.2022.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.