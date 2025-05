Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 5.5.2025

- TAND tối cao chưa trả lời đơn của bà Ngô Thị Huệ (ngụ 487 Tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 413/PC-TN ngày 12.9.2023; ông Lê Văn Huy (ngụ 57/19 Nguyễn Chánh, tổ 24, khu vực 4, P.Thị Nại, TP.Quy Nhơn, Bình Định) theo PC 429/PC-TN ngày 20.9.2023.

- TP.HCM: Công an TP.Thủ Đức chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Chung Thủy (ngụ 69 Mai Chí Thọ, KP.5, P.An Phú, TP.Thủ Đức) theo PC 403/PC-TN ngày 12.9.2023; Công an Q.7 chưa trả lời đơn của bà Vũ Ngọc Hương - Là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Sao Kim (177 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Q.3) theo PC 406/PC-TN ngày 12.9.2023; TAND TP.HCM chưa trả lời đơn của ông Trần Thanh Phấn (ngụ 2111 Tỉnh lộ 15, ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, H.Củ Chi) theo PC 412/PC-TN ngày 12.9.2023; UBND Q.1 chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Chí Dũng (ngụ 95/24 Nguyễn Thái Học, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) theo PC 416/PC-TN ngày 20.9.2023; TAND Q.8 chưa trả lời đơn của ông Ngô Văn Phấn (ngụ 217 Âu Dương Lân, P.2, Q.8) theo PC 420/PC-TN ngày 20.9.2023.

- Bà Rịa-Vũng Tàu: UBND H.Đất Đỏ chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Hà (ngụ tổ 1, ấp An Điền, xã Lộc An, H.Đất Đỏ) theo PC 407/PC-TN ngày 12.9.2023; Công an TX.Phú Mỹ chưa trả lời đơn của bà Mai Thị Ràng (ngụ số 03, đường số 22, KP.7, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM) và một số hộ dân khác có tên trong đơn theo PC 441/PC-TN ngày 20.9.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.