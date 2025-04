Cơ quan chưa trả lời bạn đọc 21.4.2025

- Lâm Đồng: TAND TP.Bảo Lộc chưa trả lời đơn của ông Phạm Công Bảo Nguyên (ngụ số 434/2 Bình Quới, P.28, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) theo phiếu chuyển (PC) 306/PC-TN ngày 3.8.2023; UBND tỉnh Lâm Đồng chưa trả lời đơn của bà Trần Thị My (ngụ thôn 6, xã Lộc An, H.Bảo Lâm) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 321/PC-TN ngày 3.8.2023; UBND H.Đức Trọng chưa trả lời đơn của bà Lê Thị Dung (ngụ thôn Tân Bình, xã Tân Thành, H.Đức Trọng) và một số người dân khác có tên trong đơn theo PC 324/PC-TN ngày 3.8.2023; Công an H.Di Linh chưa trả lời đơn của ông K'Bril và bà Ka Dỗih (ngụ số 130, thôn K'Brạ, xã Tân Nghĩa, H.Di Linh) theo PC 329/PC-TN ngày 3.8.2023; Công an TP.Bảo Lộc chưa trả lời đơn của ông Phạm Văn Phượng và bà Nguyễn Thị Hồng Vân (ngụ số 445 Trần Phú, P.Lộc Sơn, TP.Bảo Lộc) theo PC 330/PC-TN ngày 3.8.2023; Công an tỉnh Lâm Đồng chưa trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Hoàng Thủy (ngụ số 2/5A Lê Hồng Phong, P.4, TP.Đà Lạt) theo PC 351/PC-TN ngày 10.8.2023.

- Long An: Công an H.Châu Thành chưa trả lời đơn của bà Trần Thị Mười Nhỏ (ngụ số 108/5, ấp 5, xã Vĩnh Công, H.Châu Thành) theo PC 301/PC-TN ngày 3.8.2023; Tòa án nhân dân H.Đức Huệ chưa trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ ấp 2, xã Mỹ Thạnh Bắc, H.Đức Huệ) theo PC 304/PC-TN ngày 3.8.2023; UBND TP.Tân An chưa trả lời đơn của bà Phạm Thị Ngọc Mai (ngụ số 96/20/18 Huỳnh Việt Thanh, P.2, TP.Tân An) và một số hộ dân khác có tên trong đơn theo PC 355/PC-TN ngày 10.8.2023.

Đề nghị quý cơ quan nhận phiếu chuyển của Báo Thanh Niên nhanh chóng xem xét, giải quyết và thông báo kết quả để chúng tôi trả lời bạn đọc theo luật định.