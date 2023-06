Cơ quan thuế có danh sách hơn 50.000 cá nhân bán hàng trên mạng

Theo Tổng cục Thuế, tính đến hết tháng 5 đã có 55 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng Thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Tổng số thu lũy kế từ đầu năm đến nay là 3.401 tỉ đồng. Riêng đối với Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử trong nước, hệ thống vận hành ổn định, tiếp nhận dữ liệu kê khai từ các sàn thương mại điện tử gửi cơ quan thuế.

Cơ quan thuế đã có thông tin của hơn 50.000 cá nhân đăng ký bán hàng trên sàn thương mại điện tử NHẬT THỊNH

Kết quả tại kỳ đầu tiên (quý 4/2022), đã có 309 sàn cung cấp thông tin. Theo đó, cơ quan thuế đã có được danh sách của 159.218 cá nhân và 31.881 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 50,7 triệu lượt giao dịch. Tại kỳ cung cấp thông tin quý 1/2023, tính đến ngày 1.6, đã có 254 sàn cung cấp thông tin. Cơ quan thuế đã có danh sách của 50.111 cá nhân và 14.604 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 9.081 triệu lượt giao dịch.

Báo cáo từ Tổng cục thuế cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 663.843 tỉ đồng, bằng 48,3% so với dự toán pháp lệnh, bằng 96,9% so với cùng kỳ.

So với dự toán, có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 48%) và 8 khoản thu đạt dưới mức 48%. Các khoản thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2022 gồm thuế bảo vệ môi trường ước bằng 53%; lệ phí trước bạ ước bằng 72,5%; thu tiền sử dụng đất ước bằng 44,6%; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước ước bằng 48,9%...