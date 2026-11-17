Ngày 17.11, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở sản xuất bánh mì Minh Tâm (ở xã Cam Lộ) về hành vi gây ngộ độc thực phẩm cho người tiêu dùng.

Cụ thể, ngày 14.9, hộ kinh doanh cơ sở bánh mì Minh Tâm do ông Phan Văn Minh làm chủ đã có hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm là bánh sandwich, bánh mì ổ xíu (chứa chả bò, chả cá, rau, thịt rim, chua ngọt, dưa leo, nước xíu) gây ngộ độc thực phẩm cho 155 người tiêu dùng. Trong đó ghi nhận 46 trường hợp nhập viện điều trị, các trường hợp còn lại điều trị tại nhà.

Lực lượng chức năng lấy mẫu kiểm tra vào 23.9 ẢNH: UBND XÃ CAM LỘ

Qua quá trình điều tra, Sở Y tế xác minh hành vi của hộ kinh doanh cơ sở bánh mì Minh Tâm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định. Sau đó, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính cơ sở số tiền 90 triệu đồng về hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn của cơ sở này trong 4 tháng kể từ thời điểm nhận quyết định. Buộc hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Minh Tâm chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị người bị ngộ độc thực phẩm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên sức khỏe 46 trường hợp phải nhập viện sau khi bị ngộ độc ẢNH: UBND XÃ CAM LỘ

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 15.9, UBND xã Cam Lộ phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân khiến 46 người có các biểu hiện, triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của cơ sở Minh Tâm vừa khai trương trên địa bàn.

Theo kết quả kiểm tra tại Viện Pasteur Nha Trang, có 9/11 mẫu thực phẩm và 11/13 mẫu bệnh phẩm lấy từ tiệm bánh mì này có chứa vi khuẩn Salmonella spp (là tác nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm, viêm dạ dày ruột hoặc sốt thương hàn).

Thời điểm đó, 46 người ăn bánh mì xuất hiện các triệu chứng ngộ độc và đã đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Lộ. Đến chiều 22.9, toàn bộ 46 người này được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định.