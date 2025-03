Cơ thể bị ảnh hưởng thế nào khi nhìn chằm chằm vào máy tính cả ngày?

Không chỉ máy tính mà nhìn quá lâu vào màn hình các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh, máy tính bảng cũng dẫn đến những thay đổi sau trên cơ thể:

Hội chứng thị giác máy tính

Làm việc nhiều giờ liền trên máy tính không chỉ gây khô mắt mà còn có thể gây nhức đầu ẢNH: AI

Hội chứng thị giác máy tính còn được gọi là mỏi mắt do kỹ thuật số. Tình trạng này bao gồm một loạt các vấn đề về liên quan đến mắt như mỏi mắt, nhìn mờ, kể cả nhức đầu do mỏi mắt. Những vấn đề này xuất phát từ các yếu tố như ánh sáng kém, độ chói của màn hình, khoảng cách xem không phù hợp và do có tật khúc xạ nhưng không mang kính, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ khuyến nghị để giảm hội chứng thị giác máy tính, mọi người hãy áp dụng quy tắc 20-20-20. Cụ thể, cứ 20 phút nhìn vào màn hình thì hãy nghỉ mắt 20 giây và nhìn vào vật thể cách xa 20 feet, tương đương khoảng 6 mét. Thiết lập không gian làm việc, chẳng hạn như sử dụng màn hình lớn hơn, cỡ chữ lớn hơn, điều chỉnh tư thế ngồi phù hợp cũng giúp giảm căng mắt.

Nhức đầu

Việc sử dụng máy tính suốt nhiều giờ cũng gây ra các cơn nhức đầu và đau nửa đầu, thường là do mỏi căng thẳng mắt và tư thế ngồi không đúng. Việc liên tục tập trung vào màn hình có thể khiến các cơ mắt bị mỏi, dẫn đến nhức đầu do căng thẳng.

Ngoài ra, tư thế ngồi không đúng, chẳng hạn như đặt màn hình ở độ cao không phù hợp hoặc sử dụng ghế ngồi kém chất lượng, có thể làm kéo căng cơ cổ và vai, góp phần gây nhức đầu. Muốn giảm đau, mọi người cần duy trì các khoảng nghỉ thường xuyên và ngồi làm việc đúng tư thế.

Khô mắt

Nhìn vào màn hình trong thời gian dài thường khiến tần suất chớp mắt giảm, làm cho mắt bị khô và kích ứng. Tình trạng khô này gây khó chịu, đỏ mắt và cảm giác cộm như có cát trong mắt.

Để giảm khô mắt, các chuyên gia khuyến cáo bên cạnh thực hiện quy tắc 20-20-20, nghỉ ngơi thường xuyên thì có thể sử dụng thuốc nhỏ mắt, chẳng hạn như nước mắt nhân tạo. Hãy ưu tiên chọn các loại thuốc nhỏ mắt không có chất bảo quản. Đồng thời, người dùng cũng cần đảm bảo ánh sáng màn hình phù hợp, giảm độ chói của màn hình, theo Healthline.