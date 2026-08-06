Có thể giảm gần 46% đầu mối trường học trước khai giảng

Thông tin tại hội nghị đánh giá tình hình triển khai sắp xếp, tổ chức cơ sở giáo dục chiều 5.8 được Cổng thông tin Bộ GD-ĐT tường thuật, ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD-ĐT), cho biết đến ngày 4.8, Bộ GD-ĐT đã nhận được báo cáo của 34/34 địa phương.

Theo đó, các địa phương đã chủ động rà soát mạng lưới và xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế. Tổng số cơ sở giáo dục công lập trên cả nước dự kiến giảm từ 37.386 xuống 20.284, giảm 17.102 đầu mối, tương ứng 45,7%.

Ông Thái Văn Tài cho biết cả nước dự kiến giảm khoảng 45,7% đầu mối trường học ẢNH: MOET

Như vậy, con số này tăng đáng kể so với báo cáo cuối tháng 7 vừa qua, khi Bộ GD-ĐT dự kiến giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tương đương với việc giảm trên 11.000 trường.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh thời gian hoàn thành sắp xếp là trước khi bắt đầu năm học mới, chuẩn bị cho khai giảng.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, các địa phương ưu tiên bố trí tại trường chính, phân hiệu, điểm trường; điều động đến cơ sở giáo dục còn thiếu; chuyển người đủ điều kiện trở lại giảng dạy hoặc bố trí công tác khác phù hợp với năng lực, chuyên môn.

Trường hợp không còn phương án bố trí thì thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

Tiếp tục rà soát đến từng người, từng vị trí

Đối với nhân viên trường học, xu hướng chung là duy trì các vị trí gắn trực tiếp với việc bảo đảm chất lượng giáo dục và chăm sóc học sinh tại từng địa điểm học như thư viện, thiết bị thí nghiệm và y tế trường học; đồng thời tổ chức lại các vị trí hành chính như kế toán, văn thư, thủ quỹ, theo hướng tinh gọn, bố trí dùng chung trong cùng một pháp nhân.

Các địa phương tiếp tục rà soát đến từng người, từng vị trí; ưu tiên bố trí lại trong ngành, điều động đến đơn vị còn thiếu hoặc chuyển sang vị trí việc làm phù hợp; chỉ giải quyết chế độ, chính sách khi không còn khả năng bố trí.

Theo ông Tài, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục dự kiến sẽ có những tác động đến tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên trường học tại các địa phương. Phương án xử lý đội ngũ cơ bản được các địa phương xây dựng theo hướng tiếp nhận, sử dụng tối đa nhân sự hiện có, bảo đảm ổn định hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ chịu tác động.

Việc giảm đầu mối chủ yếu được thực hiện thông qua tổ chức trường nhiều cấp học, chuyển cơ sở cũ thành phân hiệu, điểm trường và sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Các địa điểm dạy học cần thiết cơ bản được duy trì, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, nhằm bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục của học sinh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức cơ sở giáo dục công lập được đặc biệt quan tâm với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh, lấy người học là trung tâm.

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, trong quá trình sắp xếp, tinh gọn không tránh khỏi những tác động đối với đội ngũ nhà giáo. "Nếu chúng ta làm không tốt việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, ảnh hưởng lớn đến các em học sinh", ông Thưởng lưu ý.