Có thể trả tiền để biết trước tuyên bố của ông Trump trên mạng xã hội?

Công ty Trump Media & Technology (TMTG), đơn vị sở hữu nền tảng Truth Social, cho biết đang tính đến phương án tạo các gói trả phí để nhận thông báo từ các tài khoản nổi tiếng trên Truth Social sớm hơn người dùng miễn phí, AP đưa tin ngày 17.7

Dịch vụ này có tên Truth PSI và tính năng tương tự các nền tảng mạng xã hội khác, khi cho phép người mua truy cập các bài đăng sớm hơn vài mili giây. Tuy nhiên, điểm được giới quan sát chú ý là tài khoản của Tổng thống Trump đang hoạt động năng nổ nhất trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm một trường quân sự ở bang Pennsylvania ngày 15.7 ẢNH: AP

Điều này để ngỏ khả năng các nhà đầu tư, công ty giao dịch nhận các tuyên bố quan trọng của ông Trump về kinh tế, chính trị, an ninh sớm hơn, từ đó ra quyết định mua bán cổ phiếu. Giới phân tích nhận định những chênh lệch thời gian nhận thông báo dù rất nhỏ nhưng điều đó có thể tác động đáng kể đến tình hình mua bán trên thị trường chứng khoán.

Thông cáo của TMTG hôm 16.7 nêu rõ các nhà đầu tư sẽ thấy bài đăng “từ những tài khoản có thứ hạng cao nhất trên Truth Social” sớm hơn người khác. Về thứ hạng này, ông Trump đang có nhiều người theo dõi nhất, với khoảng 13 triệu người, xếp sau là những người con Donald Trump Jr và Eric Trump.

Hiện TMTG chưa bình luận thêm và cũng không nêu liệu bài đăng của ông Trump có nằm ngoài gói nhận thông báo sớm hay không, cũng như chưa rõ mức phí đăng ký là bao nhiêu.

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