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Thế giới

Mỹ đúc đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Trump kỷ niệm 250 năm lập quốc

Khánh An
Khánh An

Đồng xu mới có hình Tổng thống Trump với thiết kế khác với bản phác thảo được công bố hồi tháng 10.2025.

Mỹ đúc đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Trump kỷ niệm 250 năm lập quốc - Ảnh 1.

Phiên bản đồng 1 USD đang được đúc

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 16.7 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Cục đúc tiền Mỹ sẽ bắt đầu sản xuất đồng xu 1 USD có hình Tổng thống Donald Trump ở mặt trước để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh.

Thiết kế của đồng 1 USD còn có các dòng chữ Liberty (Tự do), In God We Trust (Chúng ta tin vào Chúa) và "1776-2026" ở mặt trước. Mặt sau in hình chim đại bàng đầu trắng lấy từ con dấu của tổng thống Mỹ. Đây là phiên bản sửa đổi từ bản phác thảo được công bố hồi tháng 10.2025.

Mặt sau của thiết kế cũ là hình ông Trump giơ nắm đấm và những từ ám chỉ vụ ám sát hụt nhằm vào ông hồi năm 2024.

Tổng thống Trump cho biết ông rất vinh dự khi hình ảnh của mình được in trên đồng xu. Trong khi đó, những nhà phê bình đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của thiết kế này. Một đạo luật của Mỹ năm 1866 quy định rằng không được sử dụng chân dung của người còn sống trên tiền tệ, nhưng điều đó chỉ áp dụng cho tiền giấy.

Năm 2020, Quốc hội Mỹ thông qua một đạo luật cho phép Bộ trưởng Tài chính đúc tiền xu mệnh giá 1 USD để kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, nhưng đạo luật đó cấm các thiết kế có hình ảnh người còn sống.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Fox News, ông Bessent lưu ý rằng để kỷ niệm 150 năm ngày độc lập của Mỹ, hình ảnh của Tổng thống Calvin Coolidge khi đó đã xuất hiện trên một đồng xu. "Do đó, chúng ta có thể đưa hình ảnh người còn sống lên đồng xu", ông Bessent nói.

Đồng xu mới với hình ảnh Tổng thống Trump đang được đúc tại Philadelphia (bang Pennsylvania), theo Bộ Tài chính Mỹ.

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Thiết kế do Bộ Tài chính Mỹ công bố cho thấy hình ảnh đồng xu với một mặt là chân dung nhìn nghiêng của Tổng thống Donald Trump, và mặt còn lại khắc họa ông giơ cao nắm đấm trước quốc kỳ Mỹ.

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